POČINJE EGZIT: Glavne zvezde The Prodigy, Skrillex i Wu-Tang Clan, program na 40 bina i evo kako do ULAZNICA i po kojoj CENI

Egzit festival u Novom Sadu počinje od četvrtka i traje do nedelje, a organizatori najavljuju jedno od najboljih izdanja do sada. Pripreme su već nedeljama u toku, te se Petrovaradinska tvrđava pretvorila u svojevrstan Egzit univerzum, u kome će na preko 40 bina svi festivalski obožavaoci imati priliku da uživaju u svojim omiljenim muzičkim žanrovima. Kapije festivala otvaraju se u četvrtak u 19 časova, a očekuje se više od 200.000 posetilaca iz više od 120 zemalja.

Program

Kao najveće atrakcije ovogodišnjeg festivala najavljeni su predvodnici najtraženije turneje na svetu - The Prodigy, koji će nastupiti prvo veče, već sutradan stiže elektrosenzacija Skrillex, a za koncert najveće hip-hop grupe Wu-Tang Clan rezervisano je poslednje veče.

foto: EXIT promo

Na Egzit stižu i Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Viagra Boys, Epica, LF System, Keinemusik, Mahmut Orhan, Onyx, Claptone i Hot Since 82, a pridružuju im se stotine drugih imena. Kao skriveni dragulj festivala organizatori najavljuju programe na manjim binama, koji na Tvrđavi već godinama okupljaju fanove najrazličitijih žanrova, od trens i haus zvuka do rege i latino ritmova.

foto: EXIT Promo

Omiljeni zvuk gitare donose Epica i Viagra Boys, kao i domaći bendovi Jenner, Šajzerbiterlemon, Ground Zero i War Engine. Subota, 8. jul, rezervisana je za omiljena imena domaće i regionalne scene: Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt, kao i Lady Lee, koja će nastupiti i sa svojim projektom iLee. Organizatori su najavili i susret internacionalnih, regionalnih i domaćih izvođača različitih generacija, pa će u okviru Gang Main Stage Takeovera mikrofone ukrstiti ruski hip-hop duo Aigel, Fox & Surreal, Tam, Macha Ravel, Micka Lifa i Thicc Boi.

Ulaznice

Četvorodnevne ulaznice su rasprodate. U prodaji su i dalje jednodnevne ulaznice, po posebnim cenama, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent karata na festivalskim kapijama. Informacije o cenama ulaznica nalaze se na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs tiksa. Četvorodnevne ulaznice potrebno je zameniti za festivalske narukvice.

foto: Zorana Jevtić

Kapije Egzita otvaraju se svakog dana u 19.00, a zatvaraju se u 3.00 časa, nakog čega nije moguće ući na Tvrđavu. Zbog očekivanih ogromnih gužvi na festivalu, organizatori apeluju na posetioce da na festival dođu ranije. U toku jedne večeri posetioci na festival mogu ući samo jednom i dužni su da kod sebe uvek imaju neki od ličnih dokumenata. Pored festivalskog obezbeđenja, ulaze će kontrolisati i policija, kako bi se izbeglo unošenje zabranjenih predmeta i supstanci.

foto: Zorana Jevtić

Vozom u Novi Sad

"Srbija voz" i ove godine organizuje dodatne polaske i uvodi posebne linije vozova na relaciji Beograd - Novi Sad. Posetiocima iz Beograda do Egzita i nazad trebaće manje od sat vremena. Pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka, biće organizovani i dodatni. Vozovi će kretati iz Beograda prema Novom Sadu u 00.00 i 1.00 čas, te iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 1.30, 2.30, 3.30 i 4.30 časova. Svi vozovi stajaće na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave.

Kurir.rs