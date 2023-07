TAKSISTA JE HTEO DA ME ZADAVI GOLIM RUKAMA: Glumica iz TAJNI VINOVE LOZE otkrila šta je doživela! Ovo nisu mogli da joj oproste

Mnogi glumci susreli su se sa brojnim neprijatnim situacijama zbog uloga koje su odigrale, a jedna od njih je i glumica Milica Zarić.

Naime, ona je tumačila lik glavnog ženskog negativca u seriji "Tajne vinove loze", a zbog te uloge jedva je sačuvala živu glavu.

Kako je jednom prilikom ispričala u svojoj potresnoj ispovesti, jedan taksista otvoreno joj je rekao da je hteo da je zadavi zbog te uloge.

- Pre nekoliko dana ušla sam u taksi i vozač mi je rekao: "Jao, nekoliko puta mi je došlo da vas zadavim zbog uloge koju igrate u ovoj seriji na RTS." Malo sam se iznenadila i rekla mu: "Nemojte, molim vas." Slična situacija mi se dogodila i u prodavnici. Prišla mi je jedna gospođa i prigovorila mi: "Znam da je to samo serija, ali strašno je to što radite." Odgovorila sam joj da ne radim to ja, nego moja junakinja - rekla je glumica za Informer, ali tom prilikom istakla da ima i dosta onih koji je podržavaju.

Mnoge žene razumeju Jelenu i kako je to kada ostaneš sam, kada te muž ostavi. Shvataju da niko ne nanosi bol drugome jer je ispunjen i srećan, već zato što mu nešto fali.

Milica je otkrila da je glumu na FDU upisala tek iz trećeg pokušaja.

- Bilo mi je dosadno u gimnaziji, jer je moralo mnogo da se uči. Zbog toga sam posle završene druge godine rešila da polažem prijemni na FDU. Međutim, pala sam i tada mi se srušio ceo svet, mislila sam da ću umreti. Plakala sam u autobusu kada sam se tog dana vraćala kući. I naredne godine nisam uspela da se upišem i nije mi bilo svejedno - priča glumica, koja je, uprkos svemu, rešila da sreću okuša i sledeće godine:

- Rekla sam sebi da ću, ako treba, polagati prijemni i 100 puta. Treći put sam konkurisala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i tu sam primljena u klasi Radeta Markovića. Bila sam presrećna.

(Kurir.rs/Blic)

