MAJKA GA OSTAVILA U SMEĆU KADA JE IMAO SAMO 2 NEDELJE: Celog života je tražio oca, a posle 60 godina je našao polubrata (VIDEO)

Pol Konoli (61) iz Bilrikaja u Eseksu, kog je majka ostavila u kanti za smeće kad je imao samo dve nedelje, u TV emisiji "Long Lost Family" prvi put je sreo svog polubrata s očeve strane.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Kako prenosi Daily Mail, Pol, rođen u istočnom Londonu 1962. godine, celog života tražio je očevu stranu porodice, povremeno kontaktirajući s irskom rodbinom po majci. Nakon što ga je majka ostavila u kanti za smeće, spasio ga je komšija koji je čuo njegov plač i pozvao socijalnu službu.

A kad su mu njegova dva sina poklonila pribor za kućno DNK testiranje, Konoli je otkrio da je pola Maltežanin, a uz pomoć istraživačkog tima iz TV emisije "Long Lost Family" na kraju je pronašao Frenkija Peronija (62), polubrata s očeve strane, koji je pohađao istu školu kao Pol.

"Počeo sam da tražim oca, a umesto njega, pronašao sam brata. Budućnost zbilja jeste svetla", rekao je Pol, inače amaterski bokser koji je pokrenuo firmu za fitnes i rehabilitaciju. U emisiji je ispričao kako je s osam godina smešten u dečji dom St. Leonard u Hornčrču.

"Bilo je puno psihičke torture, puno batina... Spavao sam ispod kreveta, s kuhinjskim nožem s drvenom drškom pored sebe", prisetio se.

Ni danas ne zna zašto ga je majka napustila

Na njegovom izvodu iz knjige rođenih pisalo je kako su mu roditelji Metju i Meri Konoli, irski imigranti, no on je, kaže, celo vreme itekako bio svestan da izgleda drugačije od svog brata po majci, koji mu je često govorio: "Ti si Pinov sin", misleći na lokalnog malteškog biznismena koji je držao trgovinu u blizini doma njegove majke.

"Oduvek sam mislio da se brat samo šali, a onda su mi sinovi dali pribor za DNK testiranje... Ostao sam u potpunom šoku kad su rezultati pokazali da sam pola Irac, pola Maltežanin. Tad sam pronašao Frenkija, kome je otac bio malteški vlasnik radnje Filip Psaila, poznat i kao Pino", ispričao je Pol Konoli.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Frenki je detinjstvo proveo s majkom, koja je umrla 2017.godine, a Pino ga je povremeno posećivao pre svoje smrti 1968. Zanimljiva je i činjenica da su se braća, nesvesna svoje porodične veze, srela kasnije u životu - naime, Pol je svojevremeno radio kao vratar u noćnom klubu u kom je Frenki nastupao kao muzičar.

"Majka mi je preminula pre nekoliko godina. Možda me ostavila jer se sramotila što sam vanbračno dete, ne znam... U 60-ima je to bila velika stvar. Verovatno je to bilo najbolje što je tad mogla da učini. Nisam imao pravi kontakt s njom, razgovarali smo svega nekoliko puta. Svoju tajnu ponela je u grob", zaključio je Pol.

