OVO JE ĆERKA IZ PRVOG BRAKA SVETOZARA CVETKOVIĆA: Dea je prirodna lepotica, retko se pojavljuje u javnosti, evo čime se bavi

Glumac Svetozar Cvetković je ćerku Deu dobio u braku sa prvom suprugom Dankom, a lepa Dea svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Izgledom podseća na poznatog tatu, a poput njega je krenula u umetničke vode. Slike umetničkih dela potpuno su okupirale njen Instagram profil.

Dea ima i veoma zanimljiv, originalni stil odevanja pa je to još jedan razlog da je primetite.

Pored nje naš glumac ima i ćerku Klaru koju je sa drugom suprugom, glumicom Jelenom Đokić dobio 2006. godine.

Poznati par je 2012. dobio drugo dete, sina kojem su dali ime Lav.

Inače, Jelena i Svetozar su pre godinu stavili tačku na brak.

Da podsetimo, glumac Svetozar Cvetković pričao je nedavno o tragičnom životu svoje prijateljice Margite Stefanović.

Cvetković je tada otkrio kako je saznao za smrt svoje prijateljice.

- Igrao sam predstavi "Tajna crne ruke" i došao sam posle predstave u garderobu, kolega mi je rekao "Cvele, bila je jedna devojka i ostavila je ovu cedulju za tebe", ja sam otvorio tu cedulju, na njoj je pisalo, "Magi je umrla" i to je bio moj susret sa tim, ali moram da kažem najtragičnije osećanje koje sam imao u tome je to da je meni u tom trenutku laknulo, jer sam sve vreme saosećao i osećao težinu tog života i načina života kako se odvijao. Ona je bila iz jedne umetničke porodice, jedne slobodarske porodice, kreativne porodice iz jednog stana koji je bio 50 kvadrata u kojem je više od trećine tog stana zahvatao koncertni klavir. Znači iz svega toga je ona završila u jednoj garaži u Borči i odatle na Infektivnoj klinici u Beogradu i u Domu za stare, gde je prosto nestala, to je najtragičnija sudbina sa kojom sam se ja susreo i sa kojom sam bio jako blizak sve te godine - rekao je glumac u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

(Kurir.rs/Blic)

