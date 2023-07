GLUMICA NINA JANKOVIĆ O RODITELJSTVU: Vukašina uspavljujem čitajući mu knjige, a Ivanka zaspi tako što se igra s mojom kosom

S Ninom Janković Dičić uvek smo na sigurnom. Glumi u odličnim projektima i filmovima, već je u šestoj sezoni "Ubica moga oca" i drugoj sezoni serije "Mama i tata se igraju rata". Vole je i reditelji i publika, ali naravno da je najviše voljena u krugu svoje porodice - muža, sina i ćerke. Njima je i najposvećenija, uprkos tome što je upravo odigrala poslednji kadar veoma napornog snimanja serije "Vreme smrti" od koje mnogo očekuje.

Vukašinu je pet godina, Ivanki dve.

- Vukašina i dalje uspavljujem knjigom. Verujem da će to da potraje, on to voli. Neke čitamo više puta, nekad traži nove. Ivanka voli da listamo knjige preko dana. Uveče je potpuno drugačija, samo joj je da uzme mleko, čačka moju kosu i tako se uspava. I kad joj pevam nešto, umirujem, utišavam, ne vredi. Samo se igra mojom kosom i zaspi - otkrila je glumica za Kurir i naš nedeljni dodatak Stil.

Nina ima veliku pomoć supruga.

- U poslednje vreme smo se podelili. Ja uspavljujem Ivanku baš zbog te kose, a Mateja čita Vukašinu. Nekad ih ja oboje uspavam, nekad ih oboje uspava tata. Sve zavisi, od dana do dana - priznala je Nina.

Ona ne krije da s osmehom radi i kućne poslove:

- Radim po kući, naravno. Kad su deca tako mala, jurite za njima, sklanjate, prinesi, donesi... Dovoljno je što svaki dan, i to više puta dnevno, s decom rasklanjam igračke. Ne podnosim haos, tu sam malo frik. Sad učim Vukašina da, kad krene da se igra sa jednom igračkom, onu drugu vrati na mesto. Svuda su po kući igračke i jedva čekam da ih se ratosiljamo - zaključuje dramska umetnica.

