SAMA IZGRADNJA KRUŠEVCA ĆE KOŠTATI 1.500.000 EVRA: Gaga Antonijević priprema BOJ NA KOSOVU, a potvrdio ko igra KNEZA LAZARA

Pripreme za početak snimanja istorijskog spektakla "Boj na Kosovu" reditelja Predraga Gage Antonijevića privode se kraju, a u narednom periodu majstori će imati pune ruke posla budući da će se, piše portal Republika, za potrebe ovog ostvarenja graditi replika grada Kruševca.

Replika nekadašnje prestonice Srbije koju je knez Lazar Hrebeljanović odabrao za svoj novi dom nakon Maričke bitke niče na prostoru Lipovičke šume, gde će se odvijati radnja. Mnogobrojna ekipa već duže vreme intenzivno radi na realizaciji "Boja na Kosovu" i, prema rečima Antonijevića, dosad su napravljene koreografije svih akcionih scena zajedno sa španskim kaskaderima.

- To je bio veoma obiman posao jer je sve moralo po scenariju da se koreografiše i dobro uvežba, kao i da se završi kompletan dizajn oklopa i kostima - objašnjava reditelj.

Kako je potvrdio Antonijević, napravljeni su nacrti grada Kruševca, koji će se graditi u narednom periodu.

- Trebaće nam nekoliko meseci da izgradimo Lazarev grad u Lipovičkoj šumi. Bila je alternativa da idemo u Kruševac da radimo, ali se to ispostavilo kao dosta komplikovanije - kaže naš sagovornik.

Reč je o veoma skupom projektu rađenom u saradnji sa "Telekomom" i jednom španskom produkcijom, a kao producenti filma biće potpisani Antonijević i Maksa Ćatović.

- Sama izgradnja Kruševca će koštati milion i po evra. To je srednjovekovni grad, tvrđava, praviće se različiti enterijeri, ima mnogo detalja. Nije lako napraviti sve to, ali mora sve dobro da izgleda, s tim nema šale. Ta replika grada će ostati i moći će da se koristi i za druge stvari - napominje reditelj.

Mada je u početak snimanja "Boja na Kosovu" najavljivan za jun ove godine, obiman posao i temeljan rad na svakom segmentu filma odložio je rad na terenu za 2024.

Jezda igra cara Lazara, a naturščik mladu Oliveru

Prema Antonijevićevim rečima, glumačka ekipa je skoro kompletirana, ali je to proces koji traje i s vremenom se menja.

- Veoma sam zadovoljan podelom. Jezda je car Lazar, a Igor Đorđević igra Vuka Brankovića. Biće zaista sjajnih odabira i momenata, a najveći problem je bilo naći glumicu koja će dočarati lik Olivere Lazarević budući da u to vreme ona nije imala ni punih 14 godina. Pronašli smo jednu talentovanu devojčicu na isti način kao i mladu devojku koja nikada ranije nije glumila, a sada će biti Kosovka Devojka. To je bio najveći izazov jer nije lako pronaći prave osobe za takve uloge. Ako tu promašiš, promašio si ceo film. To je ogroman rizik - naglašava reditelj i dodaje da niko nije odbio učešće u "Boju na Kosovu".

Akcija koju će gledati ceo svet

Najteže je bilo sprovesti akcione delove filma jer, kako objašnjava Antonijević, u Srbiji se ova vrsta filmova odavno ne snima, pa, samim tim, nemamo adekvatan tehnički kadar. Zato je za potrebe snimanja "Boja na Kosovu" sve uvezeno iz Španije od ekipe koja radi velike svetske filmove.

- Ovo je, pre svega, akcija, a takvi filmovi imaju svoje svetsko tržište makar bili i na srpskom jeziku. Naravno, bolje prolaze oni snimani na engleskom, u kojem igra neki svetski poznati glumac, ali sve što je dobro urađeno nađe svog kupca - naglašava reditelj.

