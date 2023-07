ŠTA SE KRIJE IZA NASLOVA "SOBA ZA DEČAKA" ALEKSANDRA BERČEKA: Film želi da snimi već 20 godina, a njemu je sad poverio scenario

Upravni odbor Filmskog centra Srbije prošle nedelje usvojio je predlog Konkursne komisije da podrži sa 127 miliona dinara snimanje tri igrana filma - "Narodne drame" u režiji Mirjane Karanović, "Pepela u boji" Koste Đorđevića i "Našeg oca" Hadži-Aleksandra Đurovića.

Svaki put je zanimljivo videti i koji autori su ostali ispod crte, a ovoga puta je njih 18. "Soba za dečaka", nastala po ideji Aleksandra Berčeka, nije dobila podršku FSC. Slavni glumac angažovao je scenaristu Ranka Božića da napiše scenario i pre više od 20 godina dobio je novac za njegovu realizaciju, ali je vratio sredstva. Sada je taj posao prepustio reditelju Milošu Avramoviću, autoru "Južnog vetra". Junak filma je, kako saznajemo, usvojeni dečak.

- Priča "Soba za dečaka" se na jedan izuzetno lepi angažovan način bavi temom roditeljstva. To svakako valja pohvaliti, naročito u okolnostima gde je to ne samo u kinematografiji već, čini se, i u realnom životu prilično zapostavljena tema, a naročito u zemlji gde nema nataliteta. Reditelj Miloš Avramović u svojoj rediteljskoj eksplikaciji navodi sledeće: "Ono što me privuklo u scenariju 'Soba za dečaka' je nešto upravo suprotno. Porodica koja se drži, porodica koja opstaje. Koja želi više i nedostaje joj ono ključno i osnovno vezivno tikvo, razlog zbog kojeg postoji, koji joj daje potpuni smisao, a to je dete." Čini se da postoji više argumenata za takvo viđenje nego protiv njega, ali istovremeno ono miriše i na opšte mesto. Pored topline i dobre namere, ljudskosti i elemenata saosećanja, projekat poseduje nekoliko manjkavosti. Pre svega na nivou uverljivosti, a onda i o pravnosti iste države, čiji organ (FCS) potencijalno ima misiju da finansira film poput ovog. Arhetipski motiv Palčića ili Pinokija ne traži odgovore na pitanja vezana za pravnodruštvenu istinitost, ali pomenuti film u "klasičnom" maniru i realističkim pristupom svakako da. Ako je snaga u univerzalnosti priče, postavlja se i pitanje vremenske izmeštenosti u nikada prevaziđene devedesete - stoji u obrazloženju.

Na konkursu su odbijeni i Goran Marković, Radoš Bajić, Srđan Dragojević i Miodrag Milinković.

