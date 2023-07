PRIVILEGIJA JE BITI PRVA SRPKINJA U SVEMIRU! Glumica Tijana Upčev: Više u Americi nismo predstavljeni samo kao loš narod

Mlada glumica Tijana Upčev iz Novog Sada igra u predstavama dečjeg pozorišta Pan teatar, ali je uspela već da odigra i nekoliko zapaženih uloga u filmovima i serijama strane produkcije.

Prvu ulogu ostvarila je na engleskom jeziku 2016, u filmu američke rediteljke Tamar Halpern "My Daughter Is Missing". Dogodine je ponovo igrala na engleskom, u srpsko-američkom krimiću Džonatana Ingliša "My Husband's Double Life", a poslednjih godina imala je glavne uloge u američkim serijama "Predstaža" i "The Ark". Ekipa Kurira srela je Upčevu na premijeri filma "Barbi", gde je stigla s napornog snimanja.

foto: Jovana Kosovac

Ko su za vas moderne barbike danas?

- Moderna barbika iz moje perspektive je svaka žena koja se nije podvrgla šablonima današnje estetike i svoju lepotu ne pronalazi u ordinacijama estetske hirurgije, već u svom biću.

Niste prestali da budete dete. Neke ste vi podsetili na tu lutku.

- Ne želim da se odreknem estetike klasičnog, što danas postaje zaboravljena kategorija. I možda je baš igra s barbikama u detinjstvu doprinela ideji da mogu da postanem šta god poželim.

foto: Aleksandar Letić

Koliko je lepota važna za glumicu, ili je veći kompliment biti karakterna glumica?

- Najveći kompliment za glumca je da vas ne posmatraju kroz prizmu toga kako izgledate, već kako glumite i koliko svojim umećem možete doneti projektu. Ali ipak, i dalje nailazimo na komentare kao što su " previše si lepa za ovu ulogu" i tome slično. Ne vidim to kao prednost ili manu. To sam što sam.

Napravili ste zavidnu karijeru i nekoliko zapaženih uloga sa stranim produkcijama. Kako je došlo to toga da više glumite na engleskom nego na maternjem jeziku?

- Moj prvi projekat je bio američki televizijski film. Svakom projektu posvetim jednaku pažnju i rad. Ne libim se da učim i radim na sebi i trudim se da koristim maksimalno svaku priliku koju dobijem. Čini mi se da otuda i ova dugogodišnja saradnja sa stranim produkcijama, oni to veoma cene.

foto: Jovana Kosovac

Radili ste na projektima "My Husband's Double Life" i "My Daughter is Missing", ali i serijama "Predstraža" i "The Ark". Na koju ulogu ste posebno ponosni, a koje snimanje pamtite?

- Svaki od ovih projekata imao je veliki značaj u mojoj karijeri i pisao je njen dalji tok. Najponosnija sam na Evu Marković. Moja je prva uloga toliko ozbiljnog kapaciteta, koja zahteva dosta rada ispred i iza kamere i zabavno je graditi jednu takvu ličnost.Uz to, ovaj projekat prati ekipa sjajnih glumaca i, mogu sada da kažem, i mojih prijatelja, koji vas kao kolege izazivaju i guraju da od sebe date još više. Snimanje serije "Predstraža" pak ima posebno mesto u mom srcu kao prva serija u kojoj sam bila čitave tri sezone.

foto: Aleksandar Letić

Zanimljivo je da u "The Ark" igrate Evu Marković, šeficu održavanja u svemirskom brodu. Kako je došlo do toga da ona bude Srpkinja?

- Eva Marković je nastajala polako, dali smo joj život Din Devlin, Džonatan Glasner i ja. Nakon završenog kastinga, Din i Džonatan, kad su mi poverili ovu ulogu, odlučili su da je najbolje da ona ne bude Ruskinja, već Srpkinja. Nakon četiri godine rada u Srbiji, imali su priliku da upoznaju ovaj narod i da ga osete. Verovali su da ću na taj način moći da dodam još karakteristika ovom liku i da ga obojim bolje.

Kako se osećate kao prva Srpkinja u svemiru?

- Privilegovana sam titulom prve Srpkinje u svemiru. Nakon Eve Marković, ne možemo više reći da se svi srpski likovi u američkoj kinematografiji predstavljaju samo kao loši.

foto: Damir Dervišagić

Član ste prve agencije osnovane u Srbiji za glumce Slavik artist. Koje su prednosti i benefiti za vas kao glumicu kad ste deo jedne velike porodice koju vode Nikola Kojo i Džonatan Ingliš?

- Veoma je važno postojanje glumačkih agencija svuda u svetu. Filmski i televizijski svet je svet ozbiljnog biznisa. I kao i svuda, potreban vam je čovek od poverenja, čovek koji će voditi organizacionu stranu vašeg posla i pomagati vam, potreban vam je pravni konsultant. Ugovori koje potpisujete ne mogu nikad biti pro forme potpisani, postoje pregovori, zakoni, individualni zahtevi. I tome se mora pristupiti veoma ozbiljno. Presrećna sam što uz sebe imam svog agenta i agenciju koji stoje iza mene i što smo jedan veoma dobar i uigran tim. Veliku stvar su učinili Džonatan Ingliš i Nikola Kojo kad su otvorili Slavic artist management.

foto: Nemanja Nikolić

Mirjana Karanović me je naučila kako da kažem "ne" Zanimljivo da ste glumu završili kod Mirjane Karanović. Da li ste i dalje u kontaktu i koji njen savet ćete posebno pamtiti? - Pratimo se profesorka i ja, s vremena na vreme se i sretnemo, kako to i biva po završetku studija. Najvažnija životna lekcija koju sam naučila je kako reći "ne". A profesionalno, često mi prolazi kroz glavu njena rečenica da u glumi ne sme da postoji ni manje ni više od sto odsto. Uvek i isključivo sto odsto.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

