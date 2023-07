ODABERITE POZNATO IME ZA LETOVANJE U TUNISU: Nađite se u vrtlogu šarene gužve Susa

Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* se nalazi u centru grada Susa, na 17km udaljenosti od aerodroma u Monastiru i na 153km udaljenosti od aerodroma u Tunisu.

Hotel se nalazi u Susu, u blizini centra, na samo par minuta šetnje do Medine i luke. Hotel ima ukupno 222 sobe, standardne, superior i apartmane. Hotel ima restoran domaće i internacionalne kuhinje “The Opus” i “The Gourmet”, lobby bar, pool bar i beach bar. U hotelu je moguće čuvanje dece, ali se takva usluga dodatno plaća.

Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* ima svoju plažu koja se nalazi preko puta ulice. Gosti mogu bez doplate da koriste suncobrane i ležaljke. Plaža je široka i peščana.

Sve sobe imaju Wi-Fi, balkon, klimu, TV, fen za kosu, sef, tuš kabinu,set za čaj i kafu, minibar. Hotel ima ukupno 222 smeštajne jedinice sa direktnim i delimičnim pogledom na more i pogledom na grad. Sobe su standardne, superior i apartmani. U dodatno plaćene usluge, koje su gostima na raspolaganju, ubrajaju se room service, telefon i ostalo van koncepta.

Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* ima uslugu All inclusive – doručak, ručak i večera prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu. Takođe, gostima su na raspolaganju barovi: Pool Bar, Lobby Bar, Beach bar kao i užine u određeno doba dana. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i ostalo van koncepta, plaćaju se dodatno. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen. Tu je i spa centar “Jumana spa” sa teretanom, 11 soba za masažu i zatvorenim bazenom.Ukoliko žele masaže i ostale usluge koje nisu obuhvaćene konceptom, gosti ih mogu koristiti uz određenu nadoknadu.

Ukoliko ste se ove godine opredelili za Tunis , ali vam ovaj hotel iz nekog razloga ne odgovara, u ponudi su brojni hoteli, međusobno dosta različiti po mestu na kom se nalaze, po konceptu, sadržajima…

Ukoliko preferirate odmor na toplom afričkom kontinentu, ali više volite Egipat, iz istog lanca, u Hurgadi vas očekuje Marriott Beach Resort 5* , koji se nalazi na odličnoj lokaciju za one koji žele da obiđu Hurgadu detaljnije, ali takođe ima i divnu peščanu plažu, sa malim privatnim ostrvom do koga se dolazi mostićem. Gosti mogu napraviti izbor između All Inclusive i usluge polupansiona.

Za ljubitelje Egejskog mora, preporuka ide za Marriott Delta Beach Resort 5* koji je renoviran 2018. godine, nalazi se na lepoj, peščanoj plaži dugoj 200 metara, a nudi All Inclusive Plus uslugu.

Na antalijskoj obali nemamo da vam ponudimo Marriott, ali imamo Turkiz Deluxe Resort 5* koji se nalazi u prelepom, zelenom Kemeru, na svojoj plaži sa šljunkom. Renoviran je prošle godine, a nudi Ultra All Inclusive uslugu.

Uz sve navedeno, odlična je vest da se sve rezervacije mogu uraditi iz sopstvenog doma kroz opciju online rezervacije na našem sajtu. Za dodatne informacije i pitanja, tu je i call centar 011 655 78 00.

