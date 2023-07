"KROZ MENE JE PROLAZILA STRUJA NAPONA OD 30-40.000 VOLTI" Šerbedžija otkrio nepoznate detalje sa snimanja serije o Nikoli Tesli

Rade Šerbedžija je hrvatski glumac, režiser, producent, pisac i muzičar srpskog porekla. Važi za jednog od najboljih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, a ostvario je i veoma uspešnu inostranu karijeru.

Za sebe je izjavio da je Krajišnik, čovek, Srbin iz Hrvatske kao i da se ponosi svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom.

Želeo je da studira književnost i da postane pesnik, ali na nagovor prijatelja upisao je zagrebačku Akademiju za pozorište, film i umetnost. 1969. godine je diplomirao.

Šerbedžija kao Tesla

U svojoj bogatoj karijeri odigrao je brojne role, a jedna od onih koja se posebno izdvaja bila je u seriji "Nikola Tesla" iz 1976. godine, gde je tumačio lik srpskog naučnika.

U to vreme, serija se snimala bez velike pompe, a Šerbedžija je ovako govorio o izazovu pred koji ga je stavila ova rola.

- Igrati velikog čoveka znači snositi veliku odgovornost. Velika ličnost često pojede glumca. Predstava svih ljudi o Tesli je jedinstvena. On je bio veliki, genijalan čovek. E, sada treba znati kako da predstaviš tog velikog čoveka. Učinio sam koliko sma mogao. Da bih ispunio svoj glumački zadatak morao sam mnogo da naučim - rekao je Šerbedžija.

Nezgode se dešavaju

Novinare je interesovalo da li je glumac učestvovao u izvođenju nekih od eksperimenata priznatog naučnika, na šta je on potvrdno odgovorio.

- Da. Kroz mene je na trenutke prolazila struja napona 30-40.000 volti, Ponekad sam osećao kako me trese negde iznutra - rekao je Šerbedžija, a onda su ga upitali da li se uplašio:

- Glumački posao nosi izvestan rizik. Zato sam i naučio sve postupke i eksperimenta. Zvučaće, možda, malo banalno, ali moram ispričati: pre desetak dana zamalo nisam poginuo kod kuće, i to od fena za kosu. Na snimanja sam izlazio na kraj sa džinovskim transformatorima, a kod kuće me struja bacila na kauč. To je bila valjda neka opomena.

