"PROFESORI SU ME VEĆ PROZVALI BALETSKIM NOVAKOM ĐOKOVIĆEM": Životna priča Nikite Gaćinović koji je sa 15 već upisao fakultet

Nikita Gaćinović ima samo 17 godina, rođeni je Beograđanin, a kao veliki talenat otišao je u Nemačku na dalje školovanje. Fakultet za igru upisao je već sa 15 godina, kao najmlađi student na čuvenom Univerzitetu umetnosti u Manhajmu, gde se školuje za profesionalnog baletskog igrača. Uporedo s redovnom osnovnom, već sa 12 godina završio je dve osnovne umetničke državne škole (baletsku i muzičku), i to sa odličnim uspehom, a ove godine u domovini završava vanredno gimnaziju kao stipendista škole "Kreativno pero" i kreće na treću godinu osnovnih studija.

Ekipa Kurira zatekla ga je u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde i na odmoru vredno radi sa Ivankom Lukateli.

- Mama je držala školu s jednom balerinom i krenuo sam prvo na brejk-dens i hip-hop, ali kad sam u sali video igrače, zaljubio sam se u balet. Nije bilo dileme. Pitao sam mamu da pređem na balet. Upisao sam se posle i osnovnu baletsku školu "Lujo Davičo" i tako je počela moja priča. Pobeđivao sam na takmičenjima kao dete. Cela porodica se sada preselila u Nemačku kako bih mogao da nastavim da se razvijam i napredujem kao igrač - priča Gačinović za Kurir.

Nikita kaže da su ga na fakultetu nastavnici primili kao svoje dete.

- Gimnaziju završavam vanredno u Srbiji uporedo s fakultetom. Studije slušam na engleskom jeziku, a govorim nemački i učim ruski jezik - otkriva nam umetnik.

Za nekoliko dana Nikita se vraća u Nemačku, gde su ga profesori već nazvali po najboljem teniseru sveta.

- Imam profesora Francuza iz klasičnog baleta koji me je prozvao Novakom Đokovićem. Na časovima, kad uradim nešto pogrešno, kaže mi: "Nikita, budi kao Đoković." Ostalo je od tada baletski Nole. Nekad mi viče: "To, bre, Nole!" To je postao omiljeni nadimak mojih profesora. Drugari me zovu Niki - uz osmeh kaže Gaćinović.

Na fakultetu je po ceo dan.

- Fokus je na klasičnom baletu. Učimo moderan balet i improvizacije, ali ne svakog dana. Rade se svi pravci te igre. Trenutno igram samo u predstavama koje organizuje naša akademija. Na godini nas ima šest dečaka i osam devojaka, a ja sam jedini iz Srbije na celom fakultetu - objašnjava baletski igrač.

Nikitu će publika u Srbiji moći da vidi na koncertu Fondacije "Sergej Polunjin".

- Polunjinov sam stipendista već nekoliko godina. Zahvalan sam mu na pomoći i što mi plaća školovanje. On je jedan od mojih uzora. Divno mi je što mogu da nastupam na njegovim koncertima u Beogradu. Svake godine su nastupi drugačiji. Spremam ove godine Žizelu iz prvog čina. Kreću mi studije, pa ću morati da snimim svoj nastup - priznaje Nikita.

Na kraju razgovora mladi umetnik otkriva da mu je želja da se jednog dana vrati u Srbiju.

- Plan je da nakon završetka studija nastavim da radim u svetu. Sviđa mi se sistem rada u Nemačkoj, ali vuče me i ljubav prema Rusiji. Bio sam u Pariskoj operi dve nedelje na kursu i mnogi mi se svideo način rada i njihova estetika. Najveći mi je san da se jednog dana vratim u Srbiju i otvorim školu za mlade talente, da ne moraju da idu iz naše zemlje - zaključuje Nikita Gaćinović.

Ivanka Lukateli: Predviđam mu veliku karijeru

Ivanka Lukateli pomaže Nikiti da spremi nastup koji ga čeka u Beogradu.

- Za Nikitu sam mislila da neće ništa napraviti i da će igrati fudbal. Međutim, demantovao me je. On je toliko posvećen i predviđam mu veliku karijeru. Nisam mu profesorka, ali izabrao je da sa mnom radi - kaže primabalerina i koreograf.

