SUZANA JE JEDNA OD NAJPOZNATIJIH SRPKINJA U SVETU: Udata je za sina svetske dive, a u Veneciji je pokazala MOĆ LEPOTE naših žena

Slavni dizajner Đorđo Armani organizovao je juče u okviru Filmskog festivala u Veneciji modni događaj gde je gošća bila slavna Sofija Loren, koja se pojavila u više nego zanimljivom društvu. Flmska diva je spektakl "Jedna noć u Veneciji" gledala sa sinom Edoardom Pontijem i svojom snajom koja je poreklom iz Srbije. Poznate zvanice sedele su u prvom redu, a čuvena Srpkinja bila je baš zanimljivo odevena.

Snaja Sofije Loren i uspešna glumica Suzana Drobnjaković poznatija kao Saša Aleksander koju na slici vidite pored upruga Edoarda Pontija, definitivno ume da se izdvoji stilom o čemu govori i haljina šarenog desena i sa detaljima od tila kao i sofisticirana jakna blistavi nakit na njoj.

Suzana je pokazala u Veneciji moć lepote naših žena i to moć one prirodne lepote. Neretko se pojavljuje u javnosti sa suprugom i svekrvom. Koliko su njih dve bliske, vidi se i po njenim objavama na Instagramu. O Sofiji je rekla da je "njean bliznakinja od koje se razdvojila po rođenju".

"Znamo se još iz vremena kada je moj otac u Italiji radio za Sofiju kao krojač. Studirali smo zajedno, bili smo dobri prijatelji, ali prošlo je mnogo vremena dok nismo otkrili da tu postoji nešto više. Posle kraha prvog braka, sudbina me je ponovo spojila sa Edoardom. Ručala sam u jednom restoranu kada mi je prišao mladić nežnih crta lica i pitao da li ga se sećam. Jedva sam ga prepoznala", rekla je o svom surpugu za kog se udala u ruskoj pravoslavnoj crkvi u Ženevi.

Suzana je rođena pre 50 godina u Los Anđelesu, glumom se bavi od 1997. Njena majka Dobrila je iz beograda, a otac Dragiša iz Čačka. Tečno govori srpski jezik, a umetničko ime Saša Aleksander je zapravo ime i prezime njenog brata. Od 2007. je u braku sa Edoardom Pontijem, sinom Sofije Loren i reditelja Karla Pontija. Čuvena glumica je sa režiserom dobila još dvojcu sinova, jednog koji nosi ime oca i Aleka Pontija."Dosonov Svet", "Prijatelji", "NCIS Marinci", "Besramnici" i "Rizoli i Ajls" koja se trenutno prikazuje na malim ekranima, kao i "Nemoguća misija" neki su od naslova u kojima je glumila Saša Alekander koja je o uspomena iz Srbije rekla sledeće: "To su pre svega sećanja na detinjstvo, na školske raspuste provedene u jednom selu pored Čačka, odakle je moj otac. Jednog leta svi meštani su se radoznalo okupili oko mene pitajući se da li sam došla da tražim muža. „Ne, zaboga“, odgovorila sam iznenađeno, „imam tek 16 godina!“ Nisu mi uvek bili jasni ni sujeverje i neki tradicionalni izrazi, na primer: „Nemoj da stojiš na vratima, ubiće te promaja“. Mislila sam da je to neki strašni zli duh, a posle sam shvatila da od promaje može samo da me boli glava".

Kada je posetila Beograd, stekla je mnogo prijatelja. Otkrila je i da je decu učila srpskom jeziku.

