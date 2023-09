U SIVOM DOMU SAM SE PREVRTAO U AUTOMOBILU I TRČAO PO VOZU: Poznati glumac nije imao dublera za opasne scene, a to ovako objašnjava

Kultna serija "Sivi dom", u produkciji Televizije Beograd, snimana je 1984. i 1985. godine, a premijerno je emitovana 1986. godine.

foto: Marina Lopičić

Na predlog tadašnje urednice Donke Špiček, ekipa je krenula u veliku avanturu da snimi igranu seriju o mladim delinkventima, do tada tabu temi, ali i da podigne tehnički nivo na televiziji.

foto: RTS

Realizovano je 12 epizoda o sudbinama štićenika u Vaspitno-popravnom domu za decu i omladinu u Kruševcu, gde je serija i snimana. U seriji su igrale glumačke zvezde: Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Bora Todorović, Miša Janketić, Radmila Živković i mladi glumci, kojima su uloge u ''Sivom domu'' bile prve veće uloge: Žarko Laušević, Zoran Cvijanović, Željka Cvjetan, Branko Vidaković, Nikola Kojo i drugi.

foto: ATA images

Deo ekipe bio je Branislav Lečić kome je ta uloga bila fizički najzahtevnija u karijeri.

- U "Sivom domu" je to bilo bez kaskadera. Bata Kameni je samo bio u automobilu kada smo se prevrtali. Pre toga, sve ono trčanje po vozu, skokovi s mosta, preskakanje zidova, jahanje. Ali ja sam to shvatio kao sastavni deo glumačkog zanata. Tako da to meni nije nimalo strano. Bile su neke uloge koje su opasne. Mada ima i nekih uloga koje su opasne tokom istraživačkog dela, što je opasno za dušu - ispričao je Lečić.

