ODLIČNI FILMOVI NA MERLINKA KLASIK KVIR FILM FESTIVALU: Posle Keneta Angera i Madone, na red dolaze KEMP klasici i Mladen Đorđević

Od 4. do 10. septembra 2023. u Muzeju kinoteke, u Kosovskoj 11, organizuje se četvrti Merlinka klasik kvir film festival na kome će biti prikazano 25 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova koji su ostavili dubok trag na kvir kinematografiju.

Festival je nastao u želji da se mlađe generacije upoznaju sa važnim queer filmovima koje su možda propustili, a bez kojih danas ne bismo imali filmove i serije koji slobodno portretišu LGBT osobe.

Poseban fokus biće na legendarnom reditelju Kenetu Engeru koji je preminuo ove godine.

PROGRAM FESTIVALA

Ponedeljak, 4. septembar (Kenet Enger retrosepktiva)

KENET ENGER: PIONIR PROVOKACIJE I UMETNIK NEPOSLUŠNOSTI

Ovo je bilo prisećanje na uticaj legendarnog Keneta Angera na svet filma kroz njegovu retrospektivu na Merlinka klasik kvir film festivalu.

Njegovi eksperimentalni filmovi istražuju homoerotičnost, nadrealnost i okultno, ostavljajući nas zapanjenim i inspirisanim. Duboko provokativna umetnost ovog ikoničnog autora i njegov uticaj na filmsku umetnost je ono što opčinjava.

18:00 Fireworks (1947), Puce moment (1949), Rabbit’s Moon (1950), Eaux D’Artifice (1970), Inauguration of the Pleasure Dome (1954)

20:30 Scorpio Rising (1963), Kustom Kar Kommandos (1965), Invocation of My Demon Brother (1969), Rabbit’s Moon (1969), Lucifer Rising (1972), The Man We Want to Hang (2002)

Utorak, 5. septembar (Madona filmski dan)

DAN POSVEĆEN KRALJICI POPA

Nezaboravan dan ispunjen sjajem i muzikom - “Madonna filmski dan” povodom 40 godina od objavljivanja njenog prvog albuma! Ovogodišnji Merlinka klasik kvir film festival je uzbuđeno najavio dan posvećen jednoj od najlegendarnijih umetnica svih vremena - Madoni.

U središtu pažnje nalazi se kraljica popa u svoj svojoj filmskoj slavi! Uživajte u dva njenja najpoznatija filma – “The Next Best Thing” i “Evita”.

“The Next Best Thing” vas vodi kroz neočekivane preokrete u modernim odnosima, dok “Evita” baca svetlo na život Evite Peron, argentinske glumice i supruge predsednika, uz nezaboravne muzičke trenutke. Priključite se ovom ekskluzivnom filmskom događaju i zaronite u svet Madoninog talenta, energije i izvanrednog nasleđa. Vidimo se na “Madonna filmskom danu” na Merlinka klasik kvir film festivalu!

18:00 The Next Best Thing (2000) Reditelj: John Schlesinger Uloge: Madona, Rupert Everet, Bendžamin Bret

Abi, umorna od neuspelih veza, ima avanturu za jednu noć sa svojim gej prijateljem – dogovorili su se da zajedno odgajaju bebu iz te avanture.

20:30 Evita (1996) Reditelj: Alan Parker Uloge: Madona, Antonio Banderas, Džonatan Prajs

Poznati mjuzikl zasnovan na životu Eve Peron (Evita Duarte), argentinske glumice iz B-filmova koja je kasnije postala supruga argentinskog predsednika Huana Dominga Perona, i postala najvoljenija i najomraženija žena u Argentini.

Sreda, 6. septembar (Kemp filmovi)

SVET KEMP KLASIKA

Ovo je ulazak u svet kulta i kemp šarma na Kemp filmskom danu! Kemp, ta neuhvatljiva mešavina stila, humora i izuzetnosti, prožima svaki kadar ovih filmova koji su osvojili srca LGBT publike. Upustite se u putovanje kroz svet koji je ispunjen originalnošću, smehom i neodoljivim kemp elementima. Kemp filmski dan je tu da vas zavede i nasmeje, donoseći vam bisere koji su postali ikonični deo LGBT kulture.

18:00 Mommie Dearest (1981) Reditelj: Frank Perry Uloge: Faye Dunaway, Diana Scarwid, Steve Forrest

U ovom biografskom filmu, glamurozna ali usamljena zvezda Džoan Kroford (Fej Danavej) usvaja dvoje siročadi, i na početku njihova nekonvencionalna porodica izgleda srećno. Međutim, nakon što Joanine pokušaji ostvarenja romantične sreće propadnu i ona bude otpuštena iz ugovora sa studijom MGM, njeno hladno i zlostavljačko ponašanje prema njenoj kćerki Kristini (Dajana Skarvid) postaje još izraženije. Christina napušta dom i preuzima svoju prvu glumačku ulogu, samo da bi shvatila da joj majčina prisutnost i dalje baca senku.

20:30 Death Becomes Her (1992) Reditelj: Robert Zemeckis Uloge: Meril Strip, Brus Vilis, Goldi Hon

Spisateljica i glumica, gaje međusobnu netrpeljivost godinama jer su zaljubljene u istog muškarca. Tajno konzumiraju čudesni lek koji sprečava starenje i čini ih besmrtnima.

Četvrtak, 7. septembar (Nemački filmski dan)

18:00 Gesetze der Liebe (1927) Reditelj: Richard Oswald, Magnus Hirschfeld Dokumentarni film

U trajanju od 100 minuta, ovaj dokumentarni film je strukturiran kao niz predavanja od strane Magnusa Hirschfelda koji objašnjava seks i reproduktivni sistem u prirodi.

20:30 The Nomi Song (2004) Reditelj: Andrew Horn Dokumentarni film

Bizarno, robotski, vanzemaljski, izvanredni, androgeni: svi ovi pojmovi se odnose na nemačkog pevača iz 1980-ih Klausa Nomija, subjekta ovog dokumentarca. Nomi stiže u Njujork sa pozadinom u nemačkoj klasičnoj operi, koju transformiše u čudan, ali hipnotišući rok nastup koji brzo osvaja naklonost avangardne i pank scene. Kult se razvija oko njegovih nastupa, a on dobija priliku da se pojavi na televiziji sa Dejvidom Bouijem. Međutim, pre nego što njegova karijera može da se razvije, tragedija pogodi u obliku AIDS-a.

Petak, 8. septembar (Španski filmski dan)

18:00 El diputado (1978) Reditelj: Eloy de la Iglesia Uloge: José Sacristán, María Luisa San José, José Luis Alonso

Sukob seksa i politike se sudaraju u ovoj priči o zabranjenoj ljubavi, uceni i ubistvu. Postavljen od strane tajne policije da kompromituje istaknutog političara, tinejdžerski prevarant otkriva da je strasno zaljubljen u čoveka koga mora izdati.

20:30 Mi querida señorita (1972) Reditelj: Jaime de Armiñán Uloge: José Luis López Vázquez, Julieta Serrano, Antonio Ferrandis

Četrdesettrogodišnja žena koja živi u malom gradu otkriva da je zapravo muškarac. Hoće li promeniti svoj pol i suočiti se sa reakcijom zatvorenog društva? Nominacija za Oskara za najbolji strani film

Subota, 9. septembar (Mladen Đorđević retrosepktiva)

18:00 Sumrak u bečkom haustoru (2020) Reditelj: Mladen Đorđević Uloge: Darko Markov, Milenko Radosavljević. Goran Pavlović, Vladica Milosavljević

Nizom kulturnih manifestacija grad Beč obeležava pedeset godina od dolaska gastarbajtera iz socijalističke Jugoslavije u Austriju. Austriji je bila potrebna radna snaga, pa je ugovorom dogovoren prijem velikog broja radnika iz SFRJ. U isto vreme nova vlast, u skladu sa politikom povećanja poreza i smanjenjem socijalnih davanja, uvodi nove poreze taksistima. Nameti su veliki, te je mnogim taksistima budućnost ugrožena.

Ovo naročito pogađa ljude sa Balkana, pošto veliki broj njih živi od taksija. Sa tim problemom se suočavaju pisac Darko Markov i dvojica taksista Milenko i Goran. Njih trojicu na različite načine povezuje vračara Vladica iz istočne Srbije. Iza raskošnih bečkih fasada krije se svet autsajdera i očajnika o kojima Markov pravi predstavu.

20:30 Made in Serbia (2005) Reditelj: Mladen Đorđević

Dokumentarni film

Ovo je portret filmske porno-industrije kroz četiri priče o porno-glumcima. Reč je o ljudima koji uporno istrajavaju u borbi sa životnim nedaćama. To su jedan porno-fanatik koji odlazi na prvo snimanje u Mađarsku, biseksualac koji posećuje svoj rodni gradić, četrdesetogodišnja glumica koja uvodi muža u porno-biznis i seljak koji je zahvaljujući svom zanatu postao seoska legenda. Tu je i jedan mladić koji zbog devojke koja ga je napustila odlučuje da krene u srpsko podzemlje seksa i snimi dokumentarac o pomenutim akterima, a sve zato da bi ponovo sreo voljenu.

Nedelja, 10. septembar (Mladen Đorđević retrosepktiva)

18:00 Kratki filmovi 20:30 Život i smrt porno bande (2009) Reditelj: Mladen Đorđević Uloge: Mihajlo Z. Jovanović, Ana Aćimović, Predrag Damnjanović, Radivoj Knežević, Srđan Jovanović, Ivan Đorđević, Bojan Zogović, Nataša Miljuš, Aleksandar Gligorić, Mariana Aranđelović, Srboljub Milin, Srđan Miletić, Dragan Đorđević

Priča o mladom reditelju Marku, koji nakon neuspelih pokušaja da snimi svoj prvi igrani film, sticajem okolnosti upoznaje porno reditelja Caneta i počinje da radi filmove s njim, izražavajući revolt prema sredini. Nakon sukoba sa Canetom, on je prinudjen da se povuče iz posla, pa samostalno pokreće porno kabare sa predstavama koje su socio- politički angažovane.

Ljudi koje okuplja oko sebe su porno glumci: gej par Džoni i Maks, travestit Ceca, narkomani Rade i Darinka, kao i Dragan, Sofija, Vanja. Međutim, Canetov brat policajac prekida premijernu predstavu, a štampa ih pokopa, pa Marko donosi odluku da napusti Beograd i sa ekipom pokrene turneju po Srbiji.

