SIGURNO STE GA GLEDALI, A NISTE ZNALI DA JE UNUK LEGENDARNOG GIDRE: Jovan ima telo Apolona, a evo šta kaže o svom dedi (FOTO)

Jednom prilikom je otvoreno govorio o svom slavnom dedi.

Glumac Dragomir Bojanić Gidra odigrao je brojne uloge u našim kultnim filmovima i serijama, a najzapaženija je svakako uloga Žike Pavlovića u "Žikinoj dinastiji".

Poznato je da je bio u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić sa kojom je dobio ćerku Jelenu, a za Gidru je veoma bio vezan i unuk njegovog rođenog brata Milomira, Jovan Stojanović.

Iako je bio mali kada je Gidra preminuo, jednom prilikom je rekao da se odlično seća svog dede Dragomira.

- Često sam ga posećivao u njegovom stanu blizu Kalemegdana. Kakav je bio u Žikinoj dinastiji, takav je bio i u svakodnevnom životu, nasmejan i vedar. Nikada ga nisam video tužnog ili namrgođenog - rekao je svojevremeno Jovan domaćim medijima.

Tom prilikom je istakao i da nema istine u pričama da je Gidra bio neveran svojoj supruzi Ljiljani.

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu Ljiljanu i od te silne ljubavi dolazilo je i do svađe. Zbog toga su se često rastajali jedno od drugog, ali joj se on uvek vraćao. Nije odlazio zbog drugih žena, to nije istina - istakao je jednom Stojanović.

Jovan se, inače, bavi manekenstvom i radio je kampanje za poznate brendove, učestvovao na revijama, a pojavljivao se i u muzičkim spotovima.

Oženjen je šminkerkom Majom sa kojom ima sina Alekseja, a svojim šarmom osvojio je srca brojnih žena koje ga prate na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

00:51 SA SVOJIM PREMIJERA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac otkrio da ne podnosi gužve: Volim da se nikome ne javim i na miru da gledam