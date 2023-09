"PIO SAM 2 LITRA ŽESTINE DNEVNO, OSTAO DUŽAN POLA MILIONA EVRA" Tika Stanić je pobedio alkoholizam, a evo zašto je upao u dugove

Glumac Tihomir Tika Stanić može se pohvaliti bogatom karijerom. On je ostvario mnoge zapažene uloge, kako na filmu tako i u serijama, ali i u pozorištu.

Stanić u svojim intervjuima otvoreno priča i o greškama iz prošlosti, pa je tako govorio i o periodu kada je pio i do 2 litra alkohola dnevno.

foto: Marina Lopičić

- Ja sam pio mnogo i neumereno. Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko videlo, jer kada je čovek mlad, on podnese i razne druge tegobe, a ne samo alkohol. Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine. Znači, ne pijem već 20 godina. Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoletan, trezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Ja pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i video sam nekoliko primera da mogu da utičem na ljude. Pričati o tome utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol - ispričao je glumac.

foto: Kurir

- Ja sam od ranog detinjstva pio. To je takvo okruženje. Moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko. Mi kao društvo i kao narod smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time - priznaje glumac.

- Dve godine pošto sam prestao da pijem tek sam video neke benefite od toga. Imao sam ogromnu snagu, u tome što sam se u raznim situacijama hrabrio rečenicom "čekaj, ti si uspeo da prestaneš da piješ", da li je to čudo? Jeste, pa ti možeš da radiš čuda. Ljudima bih posavetovao da slušaju decu. Ja sam toliko stvari naučio od dece - istakao je Stanić u intervjuu na televiziji "Una".

foto: Damir Dervišagić

Glumac je 2008. godine ušao u producentske vode, ali se to nije srećno završilo, kako je naveo, on još uvek isplaćuje dugove koji su mu ostali iz tog perioda.

- Još uvek se nisam rešio dugova. To je ogroman novac. Ja sam ostao dužan pola miliona evra. To je veliki splet okolnosti. Neki ljudi za koje sam mislio da će mi pomoći finansijski to nisu učinili, ne ljutim se ja ni na koga, bilo - prošlo. Srećom sam još uvek aktivan i mogu da radim i vraćam te dugove. Vratio sam dobar deo, još 30 posto je ostalo. Pomislim nekad, da nisam bio toliko dužan, ne bih sada bio ovako popularan jer ne bih ovoliko radio - rekao je glumac u intervjuu za pomenuti medij.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

06:13 UMELA SAM DOSTA DA POPIJEM! Ceca Kitić otkrila zbog čega je ostavila alkohol, a ono što joj je majka rekla ostavilo je BEZ TEKSTA!