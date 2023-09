"NE GOVORITE MI 'POPIJ PIVO, BIĆE TI BOLJE', NE IDE TO TAKO" Hrvatski voditelj opisao borbu s DEPRESIJOM: "Svaki dan je ISTI"

Ljudima koji boluju od kliničke depresije ne pomaže ni želja da se ona pobedi, ja imam strašnu želju da je pobedim, ali ne ide to tako, zato ovom knjigom želim da senzibilizujem javnost, istakao je novinar Aleksandar Stanković na predstavljanju svoje nove knjige ‘‘Depra‘‘.

‘‘Nadam se da ćemo senzibilizovati javnost, da će ljudi pružiti ruku onima koji boluju od kliničke depresije ili se bore s anksioznošću i da će odustati od onih priča kao što su ‘idi u prirodu‘, ‘prošetaj malo‘, ‘popij pivo biće ti bolje‘. To vredi kod onih koji su lošeg raspoloženja, ne kod depresivaca‘‘, kazao je Stanković nakon što je objavio knjigu u kojoj opisuje svoju dugogodišnju borbu s depresijom, jednom od najčešćih bolesti savremenog sveta.

Autor knjige napominje da je depresija poremećaj hemijskih procesa u mozgu koji se, u najvećem broju slučajeva, može sanirati upotrebom tableta i razgovorom s psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom.

„U fazi kada sam dobro mogu najnormalnije da se smejem, no to ne znači da nemam problema, to ne znači da ni drugi ljudi kada se smeju nemaju probleme, da ne nose ogromnu tugu u sebi“, rekao je Stanković, prenosi Jutarnji.hr.

Osim podrške porodice i prijatelja, Stanković ističe da mu je u borbi s depresijom najviše pomogla činjenica da se s istom bolešću bore i drugi ljudi, poput hirurga i fudbalera, koji se smatraju uspešnim članovima zajednice.

‘‘Kad ti je svaki dan isti, kad ne vidiš smisla u bilo čemu što radiš, kada ne možeš da držiš koncentraciju više od jednog minuta u razgovoru s nekom osobom, kad nemaš obrok, kada ne možeš da se posvetiš svojoj deci, meni je ta ruka koji su mi ti ljudi pružili značila strahovito puno‘‘, rekao je.

