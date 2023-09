OSTAVILA JE SVE ZBOG LJUBAVI, NAPUSTILA SRBIJU I ZAUVEK SE ODREKLA GLUME: Životna priča čuvene Marije iz Žikine dinastije (FOTO)

Glumica Rialda Kadrić, najpoznatija po ulozi Marije iz "Žikine dinastije", preminula je iznenada u 57. godini u Atini, gde je u poslednje vreme i živela, a nakon ove vesti javnost je bila u suzama. Vest je tada potvrdio njen prijatelj za Kurir.

Rođena je 14. juna 1963. godine u Beogradu. Od polovine 80-ih godina 20. veka živela je i radila kao psihoterapeut u Londonu. Popularnost je stekla sa samo 14 godina glumeći u serijalu „Lude godine“. Mariju Todorović, kasnije Pavlović je igrala ukupno osam puta. Odigrala je još nekoliko manjih uloga, a početkom 90-ih godina je odustala od glume iako su joj predviđali uspešnu karijeru.

Seli se u London gde je prvo radila kao novinar, a kasnije se specijalizovala za psihoanalizu.

Detinjstvo

Do šeste godine je sa roditeljima živela u Ulici proleterskih brigada, preko puta Muzeja Nikole Tesle. Potom su se preselili u Ulicu Narodnog fronta, gde je živela sa roditeljima i bakom do odlaska u London. Pohađala je Osnovnu školu „Isidora Sekulić“ i bila član Dramske sekcije Radio Beograda. Imala je samo 13 godina kada je snimila svoj prvi film. Po završetku gimnazije, a pre upisa na fakultet mesec dana je provela u Parizu. Za tako kratko vreme je zavolela francusku prestonicu i verovala je da će se tamo ponovo vratiti.

Glumačka karijera

Kao član Dramske sekcije Radio Beograda još kao devojčica je stekla prva znanja o glumi. Ipak, veliki trenutak se desio 1976. godine kada se prvi put pojavila na filmu. Sledeće godine je sa sjajnom glumačkom ekipom snimila film o odrastanju „Lude godine“. Premda je režiser planirao da to bude jedan film, veliko interesovanje publike i produkcije, navelo ga je na snimanje nastavaka.

Rijalda je u partizanskom filmu „Dvoboj za južnu prugu“ iz 1978. godine tumačila mladu partizanku. Režiser Zdravko Velimirović ju je ponovo spojio sa Gidrom, a mlada glumica je dobila priliku i da uči od iskusnih kolegica poput Radmile Savićević. Novinarska karijera i put u London

Rijalda Kadrić je po završetku gimnazije upisala studije Svetske književnosti u Beogradu. Kako bi usavršila znanje engleskog jezika 1984. godine je prvi put boravila u Londonu. Put ju je ponovo odveo u englesku prestonicu dve godine kasnije, ali tada je ostala više od 30 godina. Tamo se zaposlila i udala, a zbog te ljubavi je bila spremna da ostavi sve, napusti Srbiju zauvek i odustane od glumačke karijere.

Prvo je pisala radio kolumne o Londonu za Radio Beograd i Treći kanal Radio Televizije Srbije. To joj je, kaže, pomoglo da preživi odlazak iz Beograda i prihvati novu sredinu, ljude i okolnosti, da to deli sa ljudima i oseća njihove reakcije. Raspadom Jugoslavije i početkom krvavog sukoba, interesovanja slušalaca su se promenila, pa je Kadrićeva radila kao reporter i izveštač. Jedno vreme je honorarno radila na televizijskoj mreži Bi-Bi-Si (BBC), a potom i kao reporter „Glasa Amerike“ u Vašingtonu. 1999. godine se vratila u London. Novinarstvom se bavila do 2000. godine.

S obzirom da se s vremenom zainteresovala za psihoanalizu pohađala je različite treninge na obrazovnim ustanovama u Londonu. Kako bi mogla da pronađe zaposlenje završila je egzistencijalno-fenomenološku terapiju. U oktobru 2006. godine stekla je zvanje psihoterapeuta.

