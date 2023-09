JAGOŠ MARKOVIĆ BIO JE VELIKA LJUBAV NAŠE GLUMICE: Zbog njega je došla u Beograd, a onda je ljubav pukla i usledio je razvod

Slavni reditelj Jagoš Marković iznenada je preminuo u 58. godini, potvrdili su iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Marković je u svojoj bogatoj karijeri režirao brojne poredstave, koje su postigle veliki uspeh.

foto: Nemanja Nikolić

O njegovim profesionalnim uslovima zna se gotovo sve, a svoj privatni život vešto je krio od očiju javnosti. Poznato je da je godinama bio u braku sa glumicom Vanjom Milačić, sve do 2006. kada su stavili tačku na svoju ljubav. Dramska umetnica progovorila je jednom prilikom o razvodu i tada je otkrila da je teško podnela taj period, ali da će mu večno biti zahvalna.

foto: Nebojša Babić

- Iako se sve završilo na ovaj način, za mene bolno i dramatično, verujem da u budućnosti možemo ponovo da funkcionišemo, ako ne kao muškarac i žena, onda bar kao umetnici. Nezamislivo mi je da prođemo jedno pored drugog kao stranci, da se ne osvrnemo, ne pozdravimo. Želim da taj slučajni susret završimo odlaskom na kafu, pričom o temama koje nas ne vraćaju unazad.

Volela bih da ponovo sarađujem s njim. Pošto je Jagoš veliki umetnik, nesvakidašnjih kreativnih kapaciteta, bilo bi mi zadovoljstvo da budem deo njegovog tima. Mnogo sam naučila od njega, ne samo o pozorištu i drami, već o životu i odnosu između dvoje. Poznajem ga od devetnaeste godine. Izvršio je ključni uticaj na formiranje moje ličnosti i vrednosnih sudova. Zbog toga sam mu večno zahvalna - rekla je svojevremeno Vanja za Gloriju.

foto: Marina Lopičić

Vanja nikada nije želela da otkrije prave razloge kraha braka sa Jagošem Markovićem.

- Nismo se slagali oko nekih stvari. Zamolio me je da napustim stan, što sam i učinila. Ovo je bolno, suviše teško iskustvo za mene da bih javno govorila o detaljima koji su ionako važni samo njemu i meni. Situaciju mi otežava činjenica da tog čoveka još uvek volim. Za mene će on uvek biti jedinstven, neponovljiv. Pamtiću ga kao blagog, šarmantnog, duhovitog, romantičnog, nepredvidljivog, maestralnog kreativca. Otkrio mi je mnoge profesionalne i životne tajne koje bi zauvek ostale skrivene da nisam imala sreću da živim s njim. Jagoš je moja najveća ljubav, nikad to neću kriti. Verovatno i najlepša stvar koja mi se dogodila u životu - rekla je Vanja tada.

