"U JEDNOM PERIODU SAM ODUSTALA OD GLUME" Anita Mančić nakon svih ŽIVOTNIH NEDAĆA izašla kao POBEDNIK: "Spremna sam za novu ljubav"

Nakon brojnih problema koji su zadesili Anitu Mančić, od borbe za potomstvom do razvoda braka, ona je mir i spas pronašla u stvarima koje joj prijaju, a kako kaže, spremna je i da sebi pruži novu ljubavnu šansu.

- Da! Pa što da ne. Mislim, ja sam mlada, i jednu moju koleginicu koja je bila i starija nego ja sada, bila je zaljubljena i nisam mogla da verujem tada da to postoji u tim nekim godinama. Znam da sam joj govorila "Ti si mi dala veru u život da je to moguće, da je to izvodljivo". Prosto, godine ne znače da umire tvoj duh. Tvoje telo slabi, ali duh ostaje. To je zapravo najveći problem što ti ostaneš u glavi mlad, rešiš sve one glupe probleme koje si imao kao mlad i sad baš kad bi trebalo da živiš kvalitetno, tvoje telo ne može baš da te prati, počneš ti da pratiš njega, ali duh ne umire - rekla je glumica gostujući u emisiji "Una, due, tre" na TV Una.

foto: Marina Lopičić

Sada se maksimalno posvetila mirnom životu na Kosmaju. Pored uživanja u svom poslu koji koji joj je prioritet, pronašla je i hobi koji joj sve više prija.

- Moj hobi se svodi, zapravo, na obaveze, a to je sređivanje dvorišta, krčim i čistim šumu, kosim, zalivam... To su prosto neke stvari koje su mi igrom slučaja postale hobi zato što je ove godine toliko rasla trava i toliko je bilo kiše, da me na kraju i smiruje. Ja sam manuelac i prosto ta vrsta posla koja je potpuno različita od ovog čime se ja bavim je nešto što me zaista ispunjava, smiruje i negde sam u svojim mislima - rekla je glumica.

Tokom uspešne glumačke karijere imala je priliku da ostvari svetsku slavu boravkom u Francuskoj, ali ne kaje se zbog povratka u Srbiju.

foto: Ana Paunković

- Nije mi žao zato što sam i tada bila svesna, kao što sam i sada, da ja na taj način ne bih mogla da se snađem. Poznajem sebe dosta dobro. Prvo što sam dosta nekomunikativna, mogu čak da kažem asocijalna osoba, a za taj svet i za ovu vrstu posla često se pitam, s obzirom na to koliko se krećem i koliko komuniciram s ljudima, čudi me kako sam uopšte preživela i kako uopšte imam posla - priča Anita i nastavlja:

- Jako sam lepo upamtila rečenicu Petra Kralja da je važno opstati u ovom poslu, i živeti, i trajati. Postoje te slave i popularnosti i one su trenutne. Nekome manje nekome duže traje to, ali poenta je trajati - objasnila je.

foto: Damir Dervišagić

S druge strane, Mančić je u jednom periodu života odustala od glume, a otkrila je i razloge.

- Ja sam odustala jednom i otišla sam na FDU da budem profesor. Mislila sam tog trenutka da ću igrati te predstave i da neću više ništa raditi i biću profesor. Ali nekako sam dozvolila sebi to i dozvolila sebi da shvatim da ja bez glume ne mogu. A napustila sam je zato što mi je bilo dosadno, bilo mi je dosta svega što vidim oko sebe, a ne mislim da je profesionalno i ispravno. Jednostavno sam u jednom trenutku pomislila da to nije svet kome ja želim da pripadam - završava glumica.

(Kurir.rs/ Una)

