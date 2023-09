KNEZ MIHAILO BI DANAS BIO ZVEZDA ŽUTE ŠTAMPE! Mićanović za Kurir o novom filmu i istorijskoj ličnosti koju priželjkuje da odigra

Glumac Dragan Mićanović pažljivo bira uloge, ali često igra istorijske ličnosti. U novom filmu "Što se bore misli moje" reditelja Milorada Milenkovića oživeo je kneza Mihaila Obrenovića, tragičnog junaka naše istorije. U razgovoru za Kurir, dramski umetnik otkriva kako se spremao za ovo snimanje, šta mu je najteže palo na setu i zašto više ne gleda komediju "Lajanje na zvezde".

foto: Dalibor Tonković

- Kad radite istorijske ličnosti i teme, jedino mesto gde možete da pronađete adekvatnu literaturu su biblioteke i muzeji. Dosta smo koristili literaturu. Išli smo u Muzej grada Beograda, gde su nam pokazali lične predmete kneza Mihaila. Ostali smo zapanjeni kad smo videli odelo u kom je ubijen. Takve stvari su potresne. Ubijen je na surov način i to prilično govori o vremenu koje je trebalo da prikažemo u filmu - kaže Mićanović.

Igrali ste razne istorijske ličnosti. Jeste li razmišljali zašto vas je baš ova uloga pronašla?

- Nikad ne razmišljam da li me neka uloga čeka i šta bih na filmu voleo da odigram. Kad sam bio klinac, privlačila me je misao da igram Danila Kiša.

foto: Promo

Kako ste doživeli kneza Mihaila? Da li je bio čovek ispred svog vremena?

- Ne znam da li je bio ispred svog vremena, ali bio je drugačiji od svog vremena. Privuklo me je to što je bio vladar-pesnik. Film nosi naziv po njegovoj pesmi. Imali smo u istoriji vladara koji je pisao poeziju, svirao klavir i govorio nekoliko stranih jezika. Njegov život je veoma filmičan. Dao je 5.000 dukata za izgradnju Narodnog pozorišta u Beogradu, i to svojih! Sagradio je prelepo pozorište. I danas kad tamo uđete, osećate se kao da ulazite u hram kulture.

Da li bi danas Mihailo bio zvezda naslovnih strana zbog svog privatnog života?

- Vrlo moguće. Vladar se ženi bliskom rođakom, a crkva brani taj brak. Bio bi sigurno zvezda žute štampe (smeh).

Šta vam je bilo najteže kod ove uloge?

- Nije mi ovo snimanje bio glumački teško, ali jeste fizički. Snimali smo po zamkovima u Vojvodini, a oni su u prilično lošem stanju. U dvorcima koji se raspadaju morali smo da tražimo glamur 19. veka. Igrali smo glamur, a smrzavali se na snimanju. Zamkove nije ništa moglo da zagreje. Najteže su mi pali časovi plesa. Trebalo je da naučim da igram valcer.

foto: Promo

Jedan od motiva filma je i odnos Mihaila s bratom Milivojem Petrovićem Blaznavcem.

- Provlači se to kao priča, ali nema istorijskog pokrića. Kad pogledamo da je i Katarina nakon atentata završila s njim, to je za štampu još jedna bomba.

Radili ste mnogo sa stranim produkcijama. Možete li da uporedite uslove u nekom našem ili evropskom filmu?

- Glumački zadatak je uvek isti, da odbraniš lik koji igraš. Važno je da odnos sa ekipom bude dobar. Ne možemo mi produkciono još da se poredimo s njima.

Godina 2024. je vaša?

- Počinje emitovanje serija koje sam radio. Nastavak "Duga moru", "Vreme smrti" i jedna serija o kojoj ne smem da govorim.

foto: Printscreen

Jeste li nekad pogledali reprizu "Lajanja na zvezde"?

- Retko. Pogledao sam ga pre 27-28 godina i nikad više od početka do kraja. Najviše pogledam jednu scenu kad naletim negde na nekom kanalu, i čim vidim sebe, odmah menjam kanal.

Kakav sadržaj volite kao publika?

- Meni i dalje najviše uzbudi dobar film, što me ponukne na debatu i razmišljanje. "Openhajmer" je nešto poslednje što mi se dopalo.

Uželeo se pozorišta Nema potrebe da opet igram ženu Šta vas čeka u nastavku sezone? - Dosta sam snimao početkom godine, a očekujem da ću do kraja sezone imati premijeru u pozorištu. Ne mogu više da izdržim bez teatra i moram da se vratim. Sjajno ste odigrali ulogu žene u predstavi "Mletački trgovac". Da li biste to ponovili? - Nema potrebe. Porcija je jedna od mojih omiljenih uloga. foto: Telekom Srbija Imate li želju da sarađujete s nekim od reditelja? - Kad pogledam iza sebe, imao sam sreće da radim sa svim našim velikim rediteljima. Voleo bih da upoznam mlade snage i da radim s njima.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

Bonus video:

00:59 DRAGAN MIĆANOVIĆ POSTAJE MIHAJLO PUPIN: Glumac se ovako spremao za ulogu! Umešali se masker, frizer i kostimograf!