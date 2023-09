"NE ŽELIM RODBINSKOM VEZOM DA GRADIM SVOJ PUT" Glumica koju uskoro gledamo u seriji TOMA iskrena o odnosu sa popularnim DEVEROM

Glumica Anka Gaćeša Kostić karijeru je počela u filmu "S/Kidanje", serijama "Sinđelići", "Vojna akademija", "Radio Mileva" i "Zbornica", a ove jeseni gledaćemo je i u seriji o pevaču Tomi Zdravkoviću.

- Igram jednu od Tominih žena, ali nažalost, ne smem ništa više da otkrivam. Uloga je mala, ali meni veoma draga - ispričala je Anka za Kurir, pa se osvrnula na sitkom "Zbornica".

foto: Aleksandar Letić

- Ponekad se u životu prosto sklope kockice. Dejan Lutkić (glumac i producent) i Nebojša Cile Ilić (glumac i idejni tvorac serije) su me gledali u predstavi u Beogradskom dramskom pozorištu. Scenarista Vladimir Đurđević je radio sa mnom na seriji "Kamiondžije" i na moju veliku sreću, sva trojica su me istovremeno videla u ulozi Milice.

Inače, Milica je profesorka srpskog jezika.

- Kada čitam scenario, fokusiram se najviše na ulogu za koju sam predložena, analiziram, maštam, zapisujem pitanja i komentare... Lik Milice mi se veoma dopao, nisam igrala ništa slično do sad. Volim takve izazove i odmah sam imala leptiriće u stomaku od uzbuđenja tako da se uopšte nisam bavila drugim ženskim likovima. Moje profesorke srpskog su bile potpuno drugačije, ali sam pozajmljivala osobine i manire od nekih drugih profesorki sa kojim sam se susrela tokom školovanja - dodala je Anka i otkrila šta joj je bilo najteže da odigra.

foto: Marko Orlović

- Najteže mi je bilo što Milica često plače. Nekad je plač iskren, nekad je svesno manipulativno sredstvo, nekad i Milica glumi... Biti uverljiv i istinit u svim tim situacijama, a naročito kad te kolege zasmejavaju, nije uvek jednostavno!

Zanimljivo je da je glumici i u školi upravo srpski bio omiljeni predmet.

- I hemija! Bila sam đak generacije u osnovnoj, Vukovac u gimnaziji, dobitnik stipendije Dositeja na fakultetu...tako da - štreber! Istina je da ja stvarno volim da učim, naročito stvari koje me zanimaju, a zanima me svašta. Nadam se da ću učiti ceo život i da me neće napustiti moja radoznalost.

Zanimljivo je da je na snimanje serije "Kamiondžije" ova glumica išla s bebom.

- Opet bih uradila isto! Nisam želela da budemo dugo odvojeni. Deca su radost gde god da kroče njihove nožice, tako da su i kolege delile srecu sa mnom.

Interesantno je da je Ankin dever u privatnom životu glumac Vuk Kostić.

foto: Promo

- Vuk i ja do sada nismo radili zajedno jer ne želim da rodbinskom vezom gradim svoj put. To ne znači da nećemo nikad raditi zajedno, ali smatram ispravnim da se to desi samo onda kad reditelj ili producent žele baš mene za određenu ulogu, a ne zato što mi je Vuk dever. Vuk je veliki profesionalac i pravi umetnik i sigurna sam da će napraviti divan film!

(Kurir.rs)