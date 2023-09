"NISAM MOGLA DA STAVIM SVOJ ŽIVOT NA ČEKANJE" Slavnoj glumici decu rodila SUROGAT MAJKA jer nije htela da ŽRTVUJE KARIJERU

Glumica Džejmi Čon prošle godine je progovorila o odgoju blizanaca, a tada je prvi put otkrila da svoje tada sedmomesečne dečake nije rodila ona sama. Priznala je da su ona i suprug Brajan Grinberg angažovali surogat majku, i to na njen predlog.

Kako je otkrila glumica korejskog porekla, ona i Brajan nemaju nikakvih problema s plodnošću. Razlog za angažman surogat majke bila je Džejmina karijera.

"Užasavala me trudnoća. Bojala sam se da stavim svoj život na čekanje na dve i više godina", rekla je.

Da to nije bila impulsivna odluka dokazuje činjenica da je svoje jajne ćelije zamrznula još 2019. godine. Iako je tada otvoreno progovorila o svojoj odluci, dugo ju je mučio stid zbog činjenice da je drugoj ženi prepustila svoju životnu ulogu. Zbog toga su ona i Brajan krili da stižu bebe.

"Oboje smo hteli decu, a za mene je to bio jedini način. Nismo javno govorili o surogat majci jer smo bili svesni kakvu bi percepciju javnost imala o meni", rekla je.

"Mislim da postoji stid oko toga. To još nije česta stvar i nismo bili spremni na to da nas osuđuju. Učinili smo to da zaštitimo sebe. Objavili smo vest kad smo postali spremni", dodala je.

I bila je u pravu. Njeno priznanje izazvalo je lavinu komentara o tome da joj je karijera važnija od privatnog života i pozorišta.

Ona se oglasila i pojasnila da je filmska industrija nemilosradna prema ženama, naročito nakon što postanu majke.

"Ljudi verovatno misle: 'Tako je tašta. Nije želela da bude trudna', ali mnogo je komplikovanije od toga. Za mene lično i staću na ovim rečima je stvarnost da sam se naradila ceo svoj život da bih došla tu gde sam. Ne želim da izgubim prilike. Ne želim ništa nikome da zameram. U glumačkom svetu brzo te zaborave ako ne radiš iz meseca u mesec", zaključila je.

Par je u braku od 2015, a upoznali su se 2007.

(Kurir.rs/ Story.hr)

