NISAM TO RADILA ZBOG NOVCA Ispovest SUROGAT MAJKE koja je slavnim ženama RAĐALA DECU: Jedna poznata dama me je UŽASNO TRETIRALA

Maleni Finiks Reum, kog su bogatašica Paris Hilton i njen suprug Karter dobili putem surogat majke, danas veselo guguče u svom krevecu u raskošnoj porodičnoj vili u otmenoj četvrti Los Anđelesa. Dvomesečno dete ostvarenje je sna za 42-godišnju rijaliti zvezdu, koja kaže da je godinama čeznula za tim da postane majka.

Međutim, porođaj nije bio uobičajen - umesto da sama prođe kroz trudnoću, naslednica koja je postala poslovna žena odlučila je da pronađe surogat majku. Razlog je, kaže Paris, delimično bio njen strah od porođaja jer je istraumirana zbog svedočenja jedne žene o porođaju u njenoj TV emisiji "The Simple Life".

Hilton je samo jedna od brojnih slavnih osoba koje su postale majke putem surogat majčinstva. Iako većina njih vodi svoj glamurozni život s netaknutom figurom i karijerom, a zatim ponosno poziraju s novorođenčetom u naručju na iznenađenje brojnih obožavatelja, postoje i neke slavne osobe poput Sare Džesike Parker, Nikol Kidman i Prijanke Čopre, koje otvoreno govore o korišćenju surogat majke za jedno ili više svoje dece. Druge, poput Naomi Kembel i Amber Herd, ne žele da govore o tome kako su njihova deca došla na svet.

Međutim, Šejna Sent Kler, jedna od surogat majki koja je sarađivala sa slavnim osobama, tvrdi da se te priče ne završavaju uvek na obostrano zadovoljstvo.

"Surogat majčinstvo može doneti veliku radost - neverovatno je zadovoljstvo znati da ste nekome ostvarili san i da je ta osoba dobila dete koje je toliko želela. Ali tu imate dve žene, koje se možda nikad pre nisu poznavale i verovatno imaju potpuno različite društvene i finansijske pozadine, a koje se udružuju u ovom neverovatno intimnom procesu kako bi dobile bebu", kaže Šejna.

"Postoje brojne opasnosti da sve pođe po zlu. Surogat majčinstvo nije nešto u šta treba da ulazite slučajno, te je jako važno da obe strane tačno znaju šta taj dogovor podrazumeva", dodaje.

Šejna je inače pametna, živahna, topla i zabavna majka. Po struci je frizerka, živi na farmi usred slikovitog pejzaža u Pensilvaniji, gde drži koze i kokoške. Nakon što je do svoje tridesete godine prošla kroz tri lagane trudnoće, Šejna je u jednom ženskom časopisu pročitala članak o borbama neplodnih žena i sažalila se nad njima.

Ona i suprug, građevinac Džozef, imaju dva sina i ćerku, ali je njena prva ćerka bila mrtvorođena u 26. nedelji, pa je razumela kako je to nositi se s traumom, žalovanjem i čežnjom za detetom.

Uz dogovor s porodicom, kontaktirala je agenciju za surogat majčinstvo.

"Nisam to uradila zato što sam morala da platim svoje račune, finansijski smo bili dobrostojeći. Na surogat majčinstvo gledala sam više kao na dar koji mogu da dam drugoj ženi", objasnila je Šejna, prenosi Daily Mail, a agencija je bila temeljna.

foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Morala sam da ispunim gomilu obrazaca i prođem psihološku procenu. Morao je da me odobri ne samo lekar opšte prakse nego i ginekolog. Radili su mi ultrazvuk, krvne analize - puno toga", prisetila se 46-godišnjakinja.

Nakon toga, njen profil predstavljen je budućim roditeljima. Zbog zaštite privatnosti, Šejna ne može da imenuje nikoga od onih koji su bili uključeni u njeno iskustvo surogat majčinstva, pa su imena promenjena.

"Na prvu sam se dobro slagala sa Dženifer i Markom, prvim parom koji sam upoznala. Jako sam saosećala sa Dženifer, koja je bila u svojim ranim 30-im i zamrznula je jajne ćelije jer je imala zdravstvenih problema, te nije mogla da nosi dete. Dolazila je iz poznate i bogate porodice, tako da smo imale različite životne stilove, ali odmah sam se povezala s njom. Oboje su bili ljubazni i zahvalni, te su se potrudili da upoznaju mene, mog supruga i moju decu", ispričala je, te otkrila da je bilo potrebno 7 pokušaja da Šejna zatrudni.

"Klinika za neplodnost rekla je da je problem u kvalitetu Dženiferinih jajnih ćelija, tako da nije bilo govora o tome da uzmu drugog surogata. Sve to je ostavilo traga, kako fizički tako i psihički - morate da uzimate lekove, hormone, idete na ultrazvuk kako biste projerili sluzokožu materice, puno toga je bilo potrebno obaviti", govori Šejna.

"Ja sam bila ta koja je trebala da nosi te embrione i čuva ih, pa sam imala osećaj kao da ne radim svoj posao, iako je to bilo iracionalno. Ugovor se odnosio na četiri pokušaja, pa sam potpisala još jedan na još četiri. To mi je postalo gotovo misija da tim ljudima podarim porodicu. Bila sam jako emotivno evolvirana u ceo taj proces", prisetila se.

Tokom tri godine, Šejna je dobila isplatu u iznosu od 50 hiljada dolara, što joj je pokrivalo gubitak prihoda od njenog posla, troškove putovanja do klinike i druge troškove.

Kada je Šejna konačno rodila dečaka, par je bio s njom u porodilištu. "Bilo je to srećno iskustvo za sve nas. Još uvek sam u kontaktu s porodicom", rekla je Šejna.

Samo nekoliko meseci kasnije, Dženifer ju je kontaktirala i rekla joj da poznaje još jednu ženu koja je u potrazi za surogat majkom. Ta slavna žena, koju ovde nazivaju Ketrin, razgovarala je sa Šejnom putem telefona.

foto: Profimedia

"Svidela mi se njena priča o tome da je u ranim 40-im i pokušava da dobije dete sa svojim jajnim ćelijama i donorom sperme. Godinama je pokušavala i koristila je druge surogate, ali trudnoće nisu uspele. Ona bi bila samohrana majka, ali to uopšte nije uticalo na moju odluku, nisam osuđivala, i odlučila sam da joj pomognem."

"Na kraju razgovora istakla je da sam već prošla sve psihološke testove i lekarske preglede, tako da ne treba to ponovo da prolazimo. Trebao mi je samo potpis mog ginekologa", priseća se Šejna, koja je dodala i da nakon lepog iskustva s prvom majkom nije predvidela da bi ovog puta moglo biti određenih problema.

"Bilo je puno stvari o kojima je trebalo da Ketrin i ja razgovaramo, kada sad gledam unazad", dodala je.

Potpisale su ugovore za tri pokušaja trudnoće unutar 30 dana od njihovog poslednjeg razgovora. Šejna je Ketrin prvi put upoznala tokom prenosa prvog embriona u jednoj skupoj klinici u Njujorku, koja je bila nameštena poput hotela s pet zvezdica.

foto: Profimedia

"Naivno sam očekivala da ćemo odmah uspostaviti vezu zbog zajedničkog deteta, a nije je bilo. Bila je nepokolebljiva i zaokupljena sobom - imali smo vrlo površan razgovor o ovoj važnoj stvari koja je trebala da se dogodi", ispričala je.

Iznenadilo ju je što je slavna osoba napustila kliniku bez da se zahvalila Šejni. "Već je imala neuspešne trudnoće i mislila sam da možda pokušava tako da se zaštiti od daljeg razočaranja."

Kao "nositeljka", Šejna je bila prva koja je saznala da početni prenos embriona nije uspeo kada su rezultati krvnih analiza bili negativni. Pričekala je dok lekari nisu obavestili Ketrin, a zatim joj poslala poruku utehe. "Bila je nonšalantna i to me zbunilo", priznala je Šejna.

Pre drugog pokušaja, slavna osoba odvela je Šejnu i njenog supruga na večeru, a Šejna je tada otkrila još jedan "crveni alarm" zbog kog se osećala neprijatno i zabrinuto na kraju večeri.

"Bila je bezobrazna prema konobaru, birala je hranu s jelovnika za koju sam rekla da je ne želim i ismevala me kad sam rekla da ne želim da konzumiram vino. Gutljaj vina mi ne bi škodio, ali spremala sam se da obavim još jedan transfer i nisam smatrala da je to prikladno. Čak je i očijukala s mojim mužem! Pomislila sam - možda ću dati dete nekome ko mi se uopšte ne sviđa", prisetila se surogat majka.

foto: Profimedia

Drugi pokušaj je takođe bio neuspešan, a Šejnini nalazi krvi opet negativni.

"Sve vreme sam uzimala lekove i hormone - prvo dnevne injekcije, a potom progesteronske injekcije kako se bližio transfer. To je bilo teško za mene. Morate da prođe mesec dana između transfera, da prođete kroz menstrualni ciklus, pre nego što počnete iznova", objašnjava.

Tokom trećeg transfera, Ketrinino ponašanje se promenilo i lepše i opuštenije se ponašala prema Šejni. I napokon, kad su Šejnini nalazi krvi stigli, bili su pozitivni.

"Kad sam nazvala Ketrin da joj kažem dobre vesti, mislila sam da će biti spremna, ali nije delovala naročito uzbuđeno", prisetila se Šejna.

Nekoliko dana kasnije, primila je šokantan telefonski poziv od Ketrin. Bez ikakvog izvinjenja, Ketrin joj je saopštila da je upravo dobila sina putem druge surogat majke.

"Rekla je da želi da mi kaže pre nego što o tome pročitam u medijima. A kad sam primetila da mi nikad nije rekla da ima drugu surogat majku, rekla je nešto u smislu kao da nije bila dužna to da mi kaže. Nakon što smo prekinule poziv, bila sam šokirana, ali sam joj poslala poruku i rekla: ‘Čestitam, uživaj u bebi.‘ Nije mi odgovorila", ispričala je Šejna.

foto: Profimedia

Znajući da je Ketrin napokon dobila dete i s obzirom na njihov napet odnos, Šejna priznaje da je nakratko pomislila kako bi za nju bilo olakšanje ako i ova treća trudnoća ne uspe.

"Mrzim to da kažem, ali jesam. Deo mene nikome ne bi poželeo gubitak, pa sam se borila s tim osećanjima. Još uvek sam se nadala da će ovo uspeti ili da će, kako god bilo, krenuti nabolje. Osećanja su mi bila pomešana", objasnila je.

Šejna je i dalje bila pod nadzorom klinike, te je obavila još jedan test krvi kako bi proverila nivo hormona. Rezultat je bio neuverljiv, a kada je to javila Ketrin, slavna osoba samo joj je kratko odgovorila, rekavši joj da nastavi da je informiše o svemu. Nakon toga je Šejnin nivo hormona počeo da pada.

"Znala sam da su stvari pošle po zlu pa sam kontaktirala Ketrin da je obavestim o tome. Budući da do tog trenutka nisam bila sigurna u naš odnos, bojala sam se da uopšte razgovaram s njom, pa sam joj umesto toga poslala poruku. Rekla sam: ‘Žao mi je što moram da ti javim loše vesti... Još nije pobačaj, ali izgleda da idemo u tom smeru‘", ispričala je Šejna.

Pitala je za Ketrinino novorođenče i takođe je upitala treba li da joj prosledi ostatak računa. Iznenadila ju je Ketirnina sledeća poruka.

foto: Profimedia

"Šejna, naša veza se završila. Zgrožena sam vašom hladnoćom u vezi s rođenjem mog deteta. Prosledite svoje račune."

Šejna je na kraju plaćena oko 11 hiljada dolara plus troškovi. Rekla je da je u ugovoru koji je potpisala s Ketrin navedena isplata u iznosu od 45 hiljada dolara za bebu, 55 hiljada dolara ako se radi o blizancima i 60 hiljada za trojke ili više dece.

Dve žene nakon ovog događaja više nisu razgovarale, a samo dve nedelje nakon što je prekinula sve veze s Ketrin, Šejna je imala spontani pobačaj.

"Bio je to jako, jako težak period", prisetila se.

Nekoliko meseci kasnije, Ketrin je bila na televiziji i davala omalovažavajuće komentare na račun surogat majki. "Briznula sam u plač", priznaje Šejna, koja se osećala kao Ketrinin zaposleni.

foto: Profimedia

"Brine me to što slavni surogat majčinstvo shvataju olako. Kao da mogu da naruče svoju dizajnersku odeću, obuću i svoju dizajnersku bebu. Očito, postoje slučajevi u kojima zdravstveno stanje žene fizički joj onemogućava da nosi dete, ali to nije sve što se događa. Mislim da kod ljudi koji imaju novac i privilegije, postoji opasnost da pomisle - mogu da nateram nekoga da mi napravi dete", objašnjava.

Šejna takođe smatra da žene koje su rodile pomoću surogat majki treba to iskreno i da kažu. "Mislim da moraju da budu otvorenije i iskrenije u vezi s tim kako su njihove bebe nastale, umesto što samo objavljuju na društvenim mrežama - imam bebu!"

"Tužna sam zbog žena koje devet meseci nose te divne živote, daju ih nekom drugom, a da im se ne priznaju iskušenja kroz koja su morale da prolaze", objašnjava.

Četiri godine nakon što se razišla s Ketrin, Šejna je rodila blizance jednom paru koji nije slavan, a koji je upoznala na konferenciji o plodnosti. Porođaji su bili komplikovani, a Šejna je imala moždani udar i napade, te je sedam dana bila na intenzivnoj nezi.

foto: Profimedia

"Nakon trećeg iskustva sa surogat majčinstvom zamalo sam izgubila život. To pokazuje da u svakoj trudnoći postoji rizik, ali sve je na kraju ispalo OK", govori.

Šejna se ne žali na svoje treće surogat majčinstvo, štaviše, umesto toga govori da je to uglavnom bilo još jedno lepo iskustvo, koje je ispralo gorčinu koju je osećala s Ketrin.

Takođe je podijelila važnu lekciju koju je naučila kao surogat majka. A to je da nikada ne žuri s dogovorom.

"Verujem da obe žene moraju prethodno da sednu, porazgovaraju s renomiranom agencijom za surogat majčinstvo i detaljno opišu šta obe očekuju od ovog putovanja. Ako to ne učinite, postoji puno stvari koje mogu da krenu po zlu", otkriva.

Na kraju je Šejna imala histerektomiju, hirurško odstranjivanje maternice, tako da više neće moći da bude surogat majka parovima kojima je to potrebno. "Imala sam dva dobra i jedno loše iskustvo, ali ne žalim. Mislim da su žene koje nose bebe za druge heroji i to je predivna stvar, sve dok obe strane tačno znaju u šta se upuštaju", zaključuje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ Daily Mail)

Bonus video:

12:06 SVAKA 5.000 ŽENA RODI SE BEZ MATERICE: Jovanović o surogat majčinstvu u Srbiji SVETSKE ZVEZDE POSTALE MAJKE ZAHVALJUJUČI OVOME