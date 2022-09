MOJA NAJBOLJA DRUGARICA RODILA DETE MOM SUPRUGU, A JA SAM JOJ ZAHVALNA: Žena se plašila i brinula se, a onda se desilo nešto DIVNO

Ališa Vord i njen suprug Ostin pre šest godina dobili su sina Deklana, a nakon toga jako su želeli drugo dete. Ališa se godinama borila da ostane u drugom stanju, a kada je nada već počela polako da umire, njena najbolja prijateljica Danijel Bler (28) dobrovoljno se ponudila da nosi njihovo dete kao surogat majka i tako je rodila dete njenom suprugu.

- Pozvala me je i rekla: 'Daj mi bebu, nosiću je za tebe'. Mislila sam da se šali i nisam joj verovala, ali nekoliko nedelja kasnije me je ponovo pozvala i rekla: 'Ozbiljna sam u vezi ovoga. Ako želite, hajde da to uradimo'. Bila sam šokirana što je neko bio spreman da učini tako neverovatnu stvar za nas - prisetila se Ališ i dodala:

- Bila sam stvarno nervozna. Ovo dete je trebalo da bude polubrat ili polusestra mom sinu i plašila sam se da možda neće ličiti na njega. Ipak, to ne može da promeni činjenicu koliko sam zahvalna Danijel. Došla je jednom kod mene i u torbu stavila jaje u kom je bila poruka. Tražila je mom sinu da otvori torbu, a kada je otvorio, poruka je bila ružičasta. Saznali smo da ćemo imati devojčicu.

Ipak, kako prenosi "Mondo", na kraju se cela priča o surogat majčinstvu završila kako treba:

- Bila sam zabrinuta zbog zbližavanja sa Mejzi i brinula sam se da će joj nedostajati Danijel. Međutim, kada sam je prvi put uzela u ruke, sav strah je nestao. Ona je sada mamina devojčica i definitivno više voli mene nego svog tatu. Ona nije drugačija samo zato što nema moj DNK. Danijel sam mnogo dužna, uvek ću biti tu za nju i zahvalna sam joj kao nikome nikada u životu. Ostvarila je naše snove - rekla je Ališa, koja je ćerku dobila 1. oktobra 2019. godine.

