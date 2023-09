BALET ME JE NAUČIO DA NEMA KUKANJA U ŽIVOTU! Tatjana Tatić za Kurir: Priželjkujem da odigram i Juliju

Novu 155. sezonu u Narodnom pozorištu u Beogradu otvara večeras balet "Labudovo jezero", a u glavnoj ulozi nastupiće prvakinja ove kuće Tatjana Tatić. Balerina rođena 1995. u Pančevu napravila je prve korake na prstima u Osnovnoj baletskoj školi "Dimitrije Parlić" u klasi Svetlane Bučevac.

Školovanje je nastavila u Beogradu u školi "Lujo Davičo", a nakon diplomiranja postala je član nacionalnog teatra. Od 2016. godine nastupa samo u glavnim ulogama, a za Kurir govori kako se priprema za nove izazove i zašto je odlučila da ostane da živi u Srbiji.

Imate li tremu pred večerašnji nastup? Kakvu sezonu očekujete?

- Naravno da imam tremu, kao i svaki put kada treba da nastupam. Međutim, to je ona pozitivna trema, zapravo je više uzbuđenje. Ne znam kakvu sezonu da očekujem, počeli smo s najtežom predstavom i nadam se da ćemo samo nastaviti ovako jer prošla nije bila baš za pohvalu, što se tiče baleta.

"Labudovo jezero" predstavlja biser klasičnog baleta. Kako ste gradili ulogu? Šta vam je bilo najizazovnije?

- Imala sam sjajnog pedagoga uz sebe, primabalerinu Dušku Dragičević, koja je sa mnom radila do najsitnijih detalja i zbog toga mogu da kažem da sam mirna jer, kada se nešto uradi tako do svakog detalja, to onda ostaje za ceo život. Najizazovnije mi je bilo da "polomim" ruke kao da su krila i da donesem i tehnički i umetnički zadatak na odgovarajući nivo.

Imate li danas drugačiji doživljaj komada i ove uloge u odnosu na premijerno izvođenje 2019. godine?

- Nemam previše drugačiji doživljaj, više su to neke sitnice i, naravno, iskustvo i zrelost će doneti sigurno nešto novo sada u odnosu na 2019. godinu.

Šta je bilo presudno da izaberete da balet bude vaš poziv?

- Ne mogu da se setim šta je bilo presudno da izaberem balet. Znam samo da nije bilo prepreka koje bi me odvojile od ove profesije i nekako nije postojalo ništa drugo za mene. Izlazak na scenu, jos od malih nogu - možda je to bilo presudno. Obožavala sam taj osećaj uzbuđenosti i adrenalina.

Da li neku ulogu posebno priželjkujete u novoj sezoni?

- Od uloga priželjkujem Juliju iz baleta "Romeo i Julija", ali bojim se da ću se još načekati da ta predstava bude na našem repertoaru.

Imate li glumačkih ambicija?

- Balet ispunjava i moje glumačke ambicije. Gluma kroz pokret i kroz muziku je najteži oblik, tako da sam vrlo ispunjena kada rasplačem publiku svojim emocijama.

Vaš talenat prepoznao je i čuveni Sergej Polunjin. Kako je bilo sarađivati s njim?

- Polunjin je veliki profesionalac i velika zvezda. Bila je čast svaki put deliti svetske scene s njim, nadam se da će se situacija u svetu uskoro smiriti i da ćemo moći da nastavimo.

Čemu vas je naučio balet?

- Balet me je pre svega naučio velikoj disciplini i velikoj odgovornosti. Naravno, i da nema kukanja kroz život.

Posao balerine fizički nije nimalo lak. Kako se nosite s problemima i izazovima koje pred vas stavljaju uloge?

- Baletski igrači su kao mašine. Igramo s velikim bolovima i velikim povredama i stajemo tek kada je zaista nešto jako ozbiljno. Možda zato što nam je kratka karijera, a povrede vrlo česte, pa ne želimo svaki put da pauziramo i "gubimo vreme".

Jeste li razmišljali nekada o inostranoj karijeri?

- Razmišljala sam ranije, ali onda su počele turneje s Polunjinom i zaista sam obišla ceo svet s baletom. Shvatila sam da mi je ipak san da mi ovde bude baza, a da nastavim da gostujem po svetu. Koliko god pričali da je "preko" bolje, lepše, veće, ima tu i dosta mračnih strana.

