PRVI PUT U ULOZI DEDE! Naš čuveni glumac Svetozar Cvetković s osmehom otkrio kako se osećao: "Oberučke sam prihvatio"

Iako mu je karijera pred kamerom ovenčana brojnim ulogama od koji se svaka čini posebno važnom, legendarni glumac Svetozar Cvetković čini se da nikada nije radio toliko kao u poslednje vreme. Gotovo da, na radost gledalaca, nema serije u kojoj on nema ulogu. Među poslednjim televizijskim poslovima svkako su serije "Radio Mileva", "Mama i tata se igraju rata" i "Pad", čije prikazivanje počinje 14. oktobra na RTS.

- Nakon svega i svih ovih godina glumu sam počeo da doživljavam kao način života. Na taj način živim, ne glumim u životu, ali glumim u tome što je moj život i moja profesija. Pod glumom podrazumevam sve ono što ljudi ne podrazumevaju. Gluma je istina, a sve ostalo je laž. Zar bi "Radio Mileva" uopšte mogla da se gleda da to što Olga Odanović radi nije apsolutna istina? Nju publika prepoznaje na taj način, groteskan. Naša okolina i komšije su groteskni u ovom gradu, a i šire. Serija uspešno barata sa publikom, isključivo zbog toga što se radi o istinitom postupku koji Olga nosi sa sobom, a on i nas nekako uvuče u to - ispričao je glumac u intervjuu za TV Ekran i prisetio se uspomena sa snimanja ove hit komedije.

- Olga Odanović je moja uspomena, moja fascinacija njom, kao glumicom, ženom i likom koji je spreman toliko da uloži u sve što radi. Dosta toga smo snimili i tek treba da snimimo. Njena posvećenost tome što radi je zapravo moja najzanačajnija uspomena iz "Radio Mileve". Uskoro nas očekuju nova snimanja, sredinom januara i moram priznati da se jako radujem.

Još jednu lepu rolu donela mu je seroja Gordana Kičića "Mama i tata se igraju rata" u kojoj se posle mnogo godina i filma "Kosovski boj" iz 1989. godine ponovo sreo sa koleginicom Katarinom Gojković.

- Svaki susret sa njom je jedinstvena prilika da se čovek seti toga. Ona i ja u kombinaciji Kosovka devojka i Toplica Milan, smo ušli u antologiju srpske kinematografije. (smeh) Šalu na stranu, kad se setimo tog vremena vidimo da ni tada nije bilo jednostvano, bilo je turbulentno. Učestvujući u tome probali smo da preko turbulentne priče odagnamo crne slutnje šta će se i kako dogoditi. Film i ceo projekat došao je u jedno nezgodno vreme, predratno, te su reakcije na njega u ostalim delovima zemlje u kojima smo živeli bile užasne. Radi se o jednom izvanrednom pozorišnom tekstu, koje do sada niko nije umeo adekvatno da predstavi, kao što je Ljuba Simović. Ljuba je ipak Šekspir - pojasnio je Svetozar kome je Katarina u pomenutoj seriji supruga, a zajedno su baka i deka dvoje unučadi.

- Prvi put igram nešto u skladu sa svojim godinama.(smeh) Od početka Kičićeve karijere radim sa njim. Kada me je pozvao oboručke sam prihvatio to, jer sam imao osećaj da njegov smisao za realno i humor može vrlo lako da nađe put za identifikaciju sa gledaocima, ne zbog toga što je lako već zato što nalazi pravu meru. I prva i druga sezona su odlično urađene i za to je zaslužna cela ekipa - istakao je Cvetković koji se veoma raduje i trećoj sezoni ove serije.

