ŠTA SVETSKI POZNATI REPER I LEPA BRENA IMAJU ZAJEDNIČKO? Nazivaju ga njenim naslednikom i to zbog jednog stiha, totalni URNEBES!

Kanadski reper Drejk (36) je objavio novi album 6. oktobra "For All the Dogs". Prvi singl koji je pušten je pesma "8AM in Charlotte" koja je izazvala dosta pažnje, pogotovo na Balkanu i to zbog jednog stiha.

Naime, on repuje o svojim untrašnjim borbama i kimpleksnom unutrašnjem svetu, introspekcija je uzela maha, o novcu, slavi, roditeljstvu, moralu a u jednom trenutku izgovori i ovo:

"Where I go, you go, brother, we Yugoslavian - stoji u pesmi, što bi u prevodu bilo "Gde god ja idem, ideš i ti brate, mi smo Jugosliveni', a u nastavku je rekao da se sad oseća "kao Čehoslovak".

Naime, njegov prijatelj sa kojim je sarađivao na više pesama, reper 21 Savage konačno je dobio "zelenu kartu" pa će moći da putuje izvan SAD.

Fanovi su se našalili i da je reper naslednik Lepe Brene zbog njene pesme "Jugoslovenka", a mnogi su bili oduševljeni što je pomenuta Jugoslavija i Čehoslovačka.

Uz to, uz spotu glumi Drejkov sin Adonis Grejem (5), koji u prvom delu objašnjava kako je napravio, odnosno nacrtao omot albuma, što je oduševilo mnoge na društvenim mrežama.

Takođe, u drugoj pesmi "Polar Opposites" sa istog albuma, pominje i Prištinu.

"Don't know how they do things in Pristina" - Ne znam kako on to rade u Prištini...

Međutim, posle objavljivanja pesama i albuma koje su privukle pažnju svetske, ali i regionalne publike, Drejk je u emisiji 'Table for one' otkrio da planira da napravi pauzu od muzike.

- Biću iskren, moram da se fokusiram na svoje zdravlje, pre svega. Ništa ludo, ali samo, kao, želim da ljudi budu zdravi u životu - rekao je i objasnio da već godinama ima problema sa stomakom i želucem.

Objasnio je da će "na neko vreme, možda godinu dana, zaključati vrata svog studija".

