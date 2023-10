"IMAŠ GDE DA SPAVAŠ, IMAŠ ŠTA DA JEDEŠ, BIRAJ ULOGE!" Glumica o slavnom ocu i njegovom savetu koji još PAMTI i primenjuje

Glumica koja u novom filmu Stevana Filipovića "Pored tebe" ima glavnu ulogu, Mina Nikolić naslednica je čuvenog Marka Nikolića kojeg generacije rado pamte kao Gigu Moravca u seriji "Bolji život". Iako je svoj put kričila sama, bez opterećenja ko joj je otac i bez njegove pomoći, Mina se zato rasterećena, s mnogo ljubavi i pažnje setila svog tate u nedavnom razgovoru za TV Ekran.

foto: Beta/Miloš Miškov

Glumica je inače imala priliku sa sa ocem igra u seriji "Žigosani u reketu".

- Igrali smo u istoj seriji, ali nismo podelili nijedan kadar. U filmu "Peti peptir" imamo scenu telefonskog razgovora, ali to takođe nismo snimali zajedno. Ne mogu da prežalim što nisam radila sa njim i što taj deo o njemu ne znam, kakav je kao partner u sceni. Posmatrala sam ga kada se spremao za snimanja. Uvek je sedeo noćima, podvlačio, menjao, akcentovao i učio tekst. Bio je veoma posvećen i predan - istakla je Mina i otkrila da li je "krala zanat" od oca.

foto: Nemanja Miščević

- Još kad sam bila mlađa tata mi je rekao da gledam, da posmatram, druge glumce i da kraduckam. Mislim da nas nekad, opet ta užasna sujeta, sprečava da u drugim kolegama vidimo inspiraciju. Da uzimamo ono što je lepo, jer jedno je izvesno, dve izvedbe različitih glumaca nikada ne mogu biti iste. On me je u svemu naučio nekoj srži, kroz neke jednostavne, usputne savete. To klupko sam tek počela da odvijam i moram da priznam da ispod tih rečenica leži blago.

Kad ste dete slavnih roditelja sa sobom nosi određene mane i prednosti.

foto: Promo

- "Mane" bih zaista samo svela na mediokritetske komentare po online novinama i verovatno u njihovim privatnim krugovima. Biti dete glumca mi je podarilo najlepše odrastanje. Setovi, šminkerke, krojači iz pozorišta koji mi daju ostatke kostima i krpica, premijere, drugi glumci, festivali, druženja. Živela sam kao u bajci u tim trenucima, ali mislim da mi je podsvesno imputirano i kako treba da se ophodim prema svakom članu ekipe - dodala je glumica i za kraj istakla koji je najznačajniji savet koji je dobila od tate:

- "Imaš gde da spavaš, imaš šta da jedeš, biraj uloge!"

(Kurir.rs / TV Ekran)