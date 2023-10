PRVU GLAVNU ULOGU NISAM DOBILA ZBOG TALENTA, VEĆ ZATO ŠTO... Anđelka Prpić oduševila u filmu Jedini izlaz, a ovo je tajna sa seta

Promocija romana "Jedini izlaz" Marka Popovića u izdanju "Lagune", po kome su snimljeni istoimeni film i serija od deset epizoda, održana je u sredu u Beogradu.

U ovom delu autor nudi konačnu, najpotpuniju i najreljefniju verziju ove uzbudljive misterije koja je osvojila srca publike, a radnja se dovoljno razlikuje od filmske i TV adaptacije. Pored autora, o delu su govorile i Anđelka Prpić, koja je tumačila lik Ane Kolar, i scenaristkinja Ivana Mitrović.

Sinopsis za knjigu

foto: Damir Dervišagić

- Prva ideja "Jedinog izlaza" bila je da bude roman. Kako sam napisao sinopsis za knjigu, shvatio sam da to može da bude i dobar film. Konkurisao sam i dobio sam sredstva za realizaciju filma. Međutim, ta sredstva pokrivaju nekih 40% troškova i ponovo smo bili u problemu.

Telekom Srbija nam je obezbedio ostatak sredstava i tražio da napravimo seriju od 10 epizoda. Roman je sve vreme pisan paralelno, ali zbog rokova koje smo imali s filmom i serijom nije mogao da bude završen dosad. S druge strane, što se tiče kvaliteta, roman je najviše profitirao jer sažima i film i seriju, a čak i nešto više - otkrio je autor Marko Popović.

foto: Damir Dervišagić

Priča o Ani Kolar, koja se budi iz kome ne sećajući se ničega, zaintrigirala je publiku, a njen lik oživela je Anđelka Prpić, kojoj je ovo bila prva glavna rola u seriji.

- Romanu je falila korica. Nažalost, svi znamo da knjige prodaju korice. Oni su godinama razmišljali i rekli su: "Daj da snimimo film i uzmemo glumicu koja je super za omot" i onda su uzeli mene. (smeh) Šalu na stranu, u celom procesu sam jako uživala.

Sećam se da sam rekla da ništa bolje nisam pročitala, naročito iz perspektive ženskih likova. Uživala sam čitajući scenario i bila sam tužna što moramo da razbijemo priču kako bismo dobili 10 epizoda. Sećam se koliko smo Marko i ja pričali telefonom gradeći lik. Ovo je jedna misteriozna priča. Kad pogledate, ne znate ko vam drži udicu i ko vam sve plete mrežu - rekla je glumica i dodala:

foto: Damir Dervišagić

- Pitali su reditelja Darka Nikolića zašto su izabrali baš mene. Očekivala sam da će reći da je to zbog mog talenta, a on je rekao da sam ja lice koje ništa ne govori. Na prvu sam se malo uvredila, a onda sam shvatila zbog čega je to bilo važno. Kad ona stane ispred tebe, ne treba da znaš da li joj se sviđaš ili je ne podnosiš.

Ne veruje ni svom detetu

Glavna uloga poverena je ženi, a njene dileme i strahovi nisu nikoga ostavili ravnodušnim.

foto: Damir Dervišagić

- Ana je privatno jako daleko od mene. Meni je bilo najteže da se saživim s tim da ona nema nikog sigurnog pored sebe. Ona je brzo shvatila da čak ne može ni svom detetu da veruje. Majkama je dete sigurna luka, a ona je potpuno sama. Zbog toga mi je bilo najteže da se nosim sa tim - objasnila je Anđelka.

Nova serija "Poziv" s Mirjanom Joković

Marko Popović je autor serije "Tajne vinove loze" i "Poziv", a po njegovom romanu "Jedan pogrešan korak" snimljena je serija "Nemirni". Kako je otkrio, u narednom periodu radiće na novoj knjizi, ali i seriji.

foto: Damir Dervišagić

- Dobro je što se sada razvija triler scena u Srbiji. Tome pomaže "Laguna", jer ima razumevanja za ovaj žanr. Kad sam izdao prvi roman, nije bilo trilera. Sedam godina kasnije je već sve drugačije. Film je značajan, ali pisanje scenarija i knjige se mnogo razlikuje. Kad pišeš knjigu, u potpunosti si sam. To može da bude loše, jer nemaš s kim da podeliš svoja osećanja.

Trenutno pišem novu knjigu, razvijam i novu seriju, a uskoro na RTS kreće sa emitovanjem i serija "Poziv", u kojoj glavnu ulogu tumači Mirjana Joković. Da li će prvo biti gotova serija ili knjiga, ne znam - otkrio je Popović.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:22 Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI