PREMINUO SLAVNI MUZIČAR: Imao je 84 godine, a pred kraj života se posvađao sa bratom zbog grupe koja ih je proslavila

Rudolf Ajzli, osnivač benda The Isley Brothers preminuo je u 84. godini.

Pevač je preminuo u sredu u Ilinoisu, a razlog njegove smrti ostaje nepoznat, navodi TMZ. Međutim, jedan izvor je rekao novinama da je doživeo srčani udar.

Rudolf je počeo da peva u mladosti u svojoj lokalnoj crkvi i stvorio je The Isley Brothers sa svojom braćom Ronaldom, O'Kellijem i Vernonom kada je bio tek tinejdžer.

Nakon što je Vernona tragično udario automobil dok je vozio bicikl sa samo 13 godina 1955. godine, braća su se preselila u Njujork da snimaju muziku i potpisali su ugovor sa RCA Records nekoliko godina kasnije i debitovali sa svojom prvom pesmom, "Shout" - verovatno jedan od njihovih najznačajnijih pesama.

Dok je grupa još bila u povoju, Rudolf se oženio Ilejn Džasper 1958, živeći bračnim životom dok su braća nastavila da postižu uspeh sa pesmama kao što su "Twist & Shout", "This Old Heart of Mine" i "It's Your Thing". Uprkos tome što je Roni često bio vođa grupe, Rudolf je takođe snimio glavne vokale za neke od njihovih pesama.

Rudolf je napustio grupu 1989. da bi ostvario svoj cilj da bude hrišćanski sveštenik, ali se ponovo ujedinio sa grupom tokom godina. Čak su primljeni u Kuću slavnih rokenrola 1992. godine, nagradu im je dodelio kolega muzička legenda Litl Ričard.

foto: Shutterstock

Grupa pravi pesme već više od pola veka - nešto čemu mnoge grupe ne mogu da se približe - sa novijim pesmama poput "Busted" i "Contagious" nakon što je Rudolf otišao.

Vest o njegovoj smrti stigla je nakon svađe između njega i njegovog brata oko zaštitnog znaka benda.

