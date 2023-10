KONCERT ZA POMOĆ SRPSKOM MANASTIRU U HRVATSKOJ! Udruženje "Šiljkan" ne prestaje sa humanitarnim radom, podržali prijatelji

U subotu, 14.oktobra, u Ustanovi kulture "Božidarac" od 18 časova biće održan još jedan u nizu humanitarni koncerat u organizaciji Udruženja za očuvanje srpske tradicije i kulture "Šiljkan" sa prijateljima. I ovaj put kao i prethodne godine koncert se organizuje za pomoć srpskom manastiru Dragović u Hrvatskoj.

foto: Privatna arhiva/Udruženje Šiljkan

- Mi ćemo se i sada okupiti da svi zajedno pomognemo onima kojima je naša pomoć potrebna, ovoga puta srpskom manastiru u Hrvatskoj. Ovo je drugi put da pomažemo na ovaj način i sigurno je da neće biti poslednji - istakao je Milenko Kuzmanović, predsednik Udruženja "Šiljkan", koji sa ponosom napominje da je ovo preko četrdeseti put kako organizuju humanitarne folklorne koncerte i da za šest godina svog postojanja oni kao Udruženje i folklorni ansambl nemaju nijedan do sada svoj, kako se to naziva, godišnji koncert. - Verujemo da ćemo u narednom periodu organizovati i naš godišnji koncert i to po prvi put – kaže Kuzmanović. Kurir

