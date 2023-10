GLUMA JE DOBRA METAFORA ZA ŽIVOT: Tamara Aleksić otkrila šta ju je naučio posao i koje stvari primenjuje u svojoj svakodnevnici

Posle leta, tokom kog je snimila tri filma, glumica Tamara Aleksić će ove jeseni svetla reflektora ispred kamere zameniti pozorišnom scenom. U novom komadu "Godišnjica" reditelja Petra Jovanovića tumači lik Džin.

Šta vas je privuklo ovoj predstavi?

- Neverovatna ekipa. Nikada nisam radila s Petrom, a čula sam divne stvari o njemu. S druge strane, tekst je beskrajno duhovit pa je ceo proces lekovit. Napravili smo predstavu već na prvim probama.

foto: Zorana Jevtić

Da li je gluma za vas neki vid terapije?

- Jeste. Podjednako snimam i radim u pozorištu. Našla sam svoj balans, nevezano od toga da li igram u pozorištu ili snimam, a to su pripreme. Volim igranje sa samom sobom, istraživanje lika, osmišljavanje i ceo kreativni proces koji se vezuje za glumu. To je jedna od privilegija ovog posla. Takođe, naučila sam da to primenjujem u svim aspektima života. Gluma je dobra metafora za život. Harold Guskin je napisao fantastičnu knjigu "Kako prestati da glumiš", koja govori o tome kako da oplemenimo svoju glumu. Neverovatno je koliko stvari zapravo možeš da iskoristiš i u životu, na primer, kako da budeš prisutan i posvećen osobi s kojom razgovaraš. Ta vrsta prisutnosti potrebna je i u kadru.

Leto vam je obeležila premijera filma "Momak i devojke".

- To je topla ljudska priča koja komunicira s publikom, u šta sam se uverila na svim festivalskim projekcijama kojima sam prisustvovala i beskrajno mi je drago zbog toga. Snimalo se skoro celo leto. Nedavno smo završili snimanje filma "Mačji krik", koji je nastao po poslednjem scenariju našeg dragog Gorana Paskaljevića. Tu imam malu ulogu, ali je snimanje bilo veoma emotivno.

foto: Zorana Jevtić

Završili smo i film "Vasilija Prekrasna" u režiji Ivice Vidanovića. Čudesna priča, koja je toliko lepa i emotivna da verujem da će oduševiti publiku. Govori o jedanaestogodišnjoj devojčici i jedva čekam da poređaju kadrove u montaži. Snimali smo na divnim lokacijama, u okolini Prokuplja, a glumačka ekipa je božanstvena.

Delite li uloge na velike i male?

- Ne. Veći je izazov u kraćem vremenskom periodu napraviti nešto upečatljivo. Moja životna filozofija kaže da te svaka osoba koju upoznaš nečemu nauči. Svako može da te inspiriše na samospoznaju. Ne postoje male uloge i mali ljudi, bar ne u mom svetu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:23 NAJLEPŠA GLUMICA MLAĐE GENERACIJE! Tamara Aleksić otkrila recept za lepotu