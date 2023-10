POČEO JE 66. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA: Evo koja zemlja je specijalni gost i koliko koštaju ulaznice

U vremenu u kom odjekuju prasak bombi i jauci žrtava rata utešno je znati da nas reč i dalje povezuje i prevazilazi sve granice, izjavio je danas francuski pisac Matijas Ener, na ceremoniji otvaranja 66. međunarodnog sajma knjiga.

Knjige uvek mogu da putuju, za razliku od velikog broja ljudi, naveo je Ener. Francuska je počasni gost ovogodišnjeg Sajma.

Mi smo ovde da bi proslavljali reč, knjigu, misao i stvaranje, a iz daleka dopiru odjeci bombi, izjavio je Ener i upitao da li u vremenu sukoba širom sveta knjige i dalje mogu biti uteha.

Šta ljudsko biće 21. veka, u trenutku kada njegovom svetu preti propast, a kuću tek što mu nije urušio rat ili podelila nesloga, može uopšte naći u romanu, upitao je Ener.

On je ocenio da tom čoveku, uplašenom od rata i sukoba, roman može pomoći da “napusti svet”, jer su romani i reč više od fikcije i nešto što ljudima može pomoći da između čoveka i stvarnosti stavi veo iluzije.

Knjige nam otvaraju neko drugo vreme, drugi svet, gde prestajemo da budemo anestezirani majmuni, u kome nam sadašnjost više ne zamagljuje pogled, već ponovo postajemo misleća bića, izjavio je Ener Književnik Vladislv Bajac je rekao da je izdavaštvo prikazano kroz sajmove knjiga zapravo izložba živih slika koje povezuju svetove pisanja i čitanja.

Kroz taj začarani prostor ide put koji spaja dve kuće. Na kraju te magistrale buke i brojeva u jednoj kući sedi pisac i piše. U drugoj kući je čitalac kao njegova celina, koji sedi sam i čita. To je najintimnija celina pisaca i čitalac, izjavio je Bajac Sajam se održava pod sloganom “Živele knjige” i biće do 29. oktobra otvoren svakog dana od 10 do 20 časova.

Na Sajmu će biti obeleženi značajni jubileji – 130 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, 150 godina od rođenja Radoja Domanovića, 190 godina od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja, koji će biti i teme za razgovore teoretičara, prevodilaca i bibliotekara.

Pojedinačna ulaznica Sajma knjiga košta 350 dinara, grupna 250, porodična 1.000, a ulaznica za sve dane trajanja te manifestacije 2.000 dinara. Ulaz za decu do osam godina je besplatan.

Sajam ima dva porodična dana - ponedeljak i utorak, dok je dan za učenike osnovnih i srednjih škola četvrtak.

