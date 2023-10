MALIŠU IZ "MOG ROĐAKA SA SELA" NIKO NE PREPOZNAJE: Pričalo se da se ZAMONAŠIO na Hilandaru, a sad se pojavio duge kose i brade

Glumca Lazara Dubovca, koga publika najviše pamti po ulozi Mališe u seriji "Moj rođak sa sela", dugo nije bilo u javnosti, a sada se pojavio u zabavnoj emisiji "Ja volim Srbiju" na RTS.

Glumca mnogi nisu prepoznali, s obzirom na to da je potpuno promenio lični opis, jer je pustio dugu kosu i bradu, a kako je otkrio jedan od voditelja emisije, Nele Karajlić, Lazar Dubovac trenutno studira grčki jezik.

foto: Printscreen RTS

O razlozima povlačenja iz javnosti Lazara Dubovca naširoko se spekulisalo u medijima, s obzirom na to da su mu nakon uloge Mališe u "Mom rođaku sa sela" mnogi predviđali blistavu karijeru.

Čak se prošle godine pričalo da je rešio da se zamonaši, te da je iskušenik u manastiru Hilandar.

foto: Printscreen RTS

Pre nekoliko godina je i sam pričao o tome kako je mir pronašao na Svetoj Gori.

foto: Printscreen RTS

- Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da se preispituje zašto je on na ovoj planeti i kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se: čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja? Ništa vam ne okupira pažnju. Ko jednom ode na to sveto mesto, neka energija ga stalno vuče da se ponovo vrati - otkrio je on tada.

foto: Printscreen YouTube

U seriji "Moj rođak sa sela" proslavio se kao vrlo mlad, a kako je jendom prilikom istakao, bio je veoma tužan nakon završetka snimanja, i to zato što ga uprkos velikoj popularnosti producenti i reditelji nisu nastavili da ga angažuju.

foto: Printskceen

- Kada smo je snimali, bio sam mlad, imao sam 24 godine i kada se snimanje završilo, bio sam nesrećan. Iskreno, tek sam pre dve ili tri godine shvatio koliko je ova serija sjajna i važna i koliki smo uspeh postigli. Veoma je zanimljivo to što se dogodilo Suzani Lukić i meni nakon ove serije. Imali smo tako dobar start koji se mladim glumcima retko dogodi, a Suzana potom nije imala nijednu televizijsku ulogu. Ja tek nekoliko - izjavio je pre dve godine Dubovac gostujući u emisiji "Kec na jedanaest".

foto: Instagram, Privatna arhhiva

Lazar Dubovac je do sada igrao u više od 15 predstava, a njegov glas možemo čuti u sinhronizaciji animiranih filmova iz serijala "Priča o igračkama". Imao je manju ulogu u popularnim serijama "Urgentni centar", "Žene sa Dedinja", "Aviondžije" i "Beležnica profesora Miškovića".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:56 IZNENAĐENJE ZA SVE! SVETOG SAVU SVI ZOVEMO POGREŠNO? Istoričar OTKRIO kako ISPRAVNO izgovarati ime svetitelja (KURIR TELEVIZIJA)