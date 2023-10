ISPUNITE "BORKIN ZAVET": Lena Kovačević održala koncert u Vranju i napravila veče za pamćenje, a sve sa plemenitim ciljem

Koncert Lene Kovačević održan je sinoć u Pozorištu "Bora Stanković" za članove i prijatelje Društva onkoloških pacijenata, a u okviru akcije ''Oktobar - mesec borbe protiv raka - Borkin zavet'' koju je organizovalo Društvo onkoloških pacijenata u Vranju.

Laganim notama i prefinjenom interpretacijom umetnica je priredila posebno veče sa posebnom porukom.

Lena Kovačević je istakla koliko je važan i human povod ove večeri u organizaciji Društva onkoloških pacijenata Vranje i svih onih koji podržavaju poruku i važan cilj koji nosi "Borkin zavet" !

01:22 Koncert Lene Kovačević u Vranju

"Stvarno je potpuno posebno veče iskreno govoreći baš sam bila ganuta uopšte idejom da mi dođemo i budemo na neki način eto deo ovog vašeg oktobra koji je izuzetno važan za celu Srbiju. Interesantno je i strašna je činjenica jel da smo prvi u Evropi po broju maligniteta i nekako mislim da ova vrsta akcije i uopšte to konstantno ponavljanje koliko je bitan pregled i ispunite "Borkin zavet" i sve što ste u Vranju uradili i sve što se u Vranju uradilo generalno u oktobru, a gledala sam program stvarno je fantastično i mislim da nekako ta vrsta osvešćivanja naroda našeg pogotovo i dama je toliko bitna i stvarno je zavet . I ja kao neko ko ima malu decu mislim da je dobro da i oni rastu u nekom svetu koji će biti možda svesniji prevencije i važnosti prevencije u odnosu na to kako smo mi rasli. Nije da se nama nije pričalo, ali mislim da su danas još učestalije te vrste bolesti i nekako da ono što je do nas, samo ono što je do nas mi možemo da uradimo. Hvala još jednom od srca organizatorima, hvala svima vama koji ste večeras bili, rekla je umetnica Lena Kovačević u Vranju.

U oktobru, mesecu borbe protiv raka dojke Društvo onkoloških pacijenata Vranje organizovalo je brojne aktivnosti pod nazivom "Borkin zavet: Pregledaj se, brini o zdravlju". Borka Stefanović, članica ovog udruženja, nakon višegodišnje borbe sa karcinomom preminula je u 38. godini. Borkin zavet: Pregledaj se, brini o zdravlju

(Kurir.rs/T.S.)

