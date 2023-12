"DOLAZI NAM BRANKA KATIĆ U GOSTE I OTERA ME U KREVET..." Ovako je glumica pomogla udovici Nebojše Glogovca kad joj je bilo NAJTEŽE

Milica Glogovac, udovica barda srpskog glumišta Nebojše Glogovca, podelila je priču o životu samohrane majke, druženju sa ćerkicom i ljubavi koja joj je zvezda vodilja, ali i sećanju na pokojnog muža, Sunčicinog tatu.

Milica je ostala udovica kada je Sunčica imala tek nešto više od godinu dana, a sada iskreno pričala o tome koliko je radosti u njen život unela ćerka uz koju se Nebojše seća svakoga dana, o teškoćama koje nosi samohrano roditeljstvo i istakla zašto je neophodno da je mama dobro, da bi i detetu bilo dobro, te velikoj podršci koju je dobila od porodice i prijatelja.

foto: Jovan Vidaković

Epizodu s Brankom Katić nikada neće zaboraviti, a svako od nas trebalo bi da je zapamti i primeni u životu.

foto: Profimedia

„I nikad neću zaboraviti… šta ostane u sećanju u tim nekim najtežim trenucima kad je ona (Sunčica) stvarno jako mala, to je bio period korone, i već si na kraju dana jako umoran. I dolazi nam Branka Katić u goste. I mene ona šalje u krevet, njoj čita priču i uspavljuje je i odlazi u kuhinju i opere suudove i onda sve… I ode. Eto, to je ogromna, enormna pomoć, to je velika podrška i to je prava podrška. Nemojte zvati i pitati ‘je l‘ vam treba nešto’ svoje prijatelje koji su samohrani roditelji ili samo roditelji. Eto, takve stvari koje su male gledano onako u izvedbi, a zapravo su ogromne. I eto, zahvalnost svima koji su se na taj način našli da me podrže“, ispričala je Milica u podkastu "Mamazjanija".

