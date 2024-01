RADMILOVIĆ JE BIO SUJEVERAN! Legenda Ateljea 212 otkriva tajne o RADOVANU TREĆEM, a ovo je razlog što nije hteo da ide u ZAGREB

Atelje 212 obeležilo je 30. decembra pola veka od premijere kultne predstave "Radovan Treći".

Ugos­ti­te­lj No­vi­ca Ni­kić, koji je godinama držao bife u Ateljeu 212, ni­kad se ni­je po­peo na sce­nu ovog po­zo­ri­šta, ali je bio sve­dok bu­r­ne isto­ri­je ovog ko­ma­da s Zo­ra­nom Ra­d­mi­lo­vi­ćem.

foto: Promo

- Predstava "Radovan Treći" mi je pomogla da upoznam mnoge ljude iz javnog posla. Kad bi čuli da radim u Ateljeu, svi bi mi tražili da im nabavim karte za nju. Uzeti ulaznicu kod blagajnice Pavice za "Radovana" bila je nemoguća misija. Ona bih se odmah iznervirala kad je pitate za tu predstavu. Karte za nju bi se prve razgrabile - seća se Nikić.

foto: Promo

Predstavu najviše pamti po pauzi, jer bi tada pao od posla.

- Prodao bih sto "koka-kola" i drugih pića za tih 20 minuta. Zoran nije mogao da igra predstavu bez pauze, jer mu je trebalo da se odmori nekih 20 minuta između prvog i drugog čina - kaže Novica.

foto: Dragana Udovičić

Zoran Radmilović, kao i reditelj ove predstave i upravnik Ateljea 212 Ljubomir Muci Draškić, bili su njegove redovne mušterije:

- Zoran je bio nepredvidljiv. Nekad nije hteo da pije pre predstave. Najviše je voleo lozu. Umeo bi nakon izvođenja da je naruči, pomiriše i ode kući.

Novici je omiljena scena iz "Radovana Trećeg" na kraju predstave.

- Gledao sam tu "kafanu" jedno 70-80 puta, a celu desetak. Znao sam kad će da ubace neku novinu, a omiljena replika mi je bila: "Kelner, kad kažem piće, hoću da se donese u momentu." Umeo je to da izgovori i u bifeu. Jednom sam hteo da mu kažem zamerku pred svima o predstavi, a on mi je rekao: "Kelner, hajde skuvaj deset kafa." Naučio sam tog dana jednu važnu lekciju. Nikad više nisam komentarisao predstave, jer to nije moj posao - iskren je uz osmeh Nikić.

foto: Youtube Printscreen

Zoranu je jedna od omiljenih partnerki bila Mira Banjac, kojoj je govorio da će je vratiti u Srpsko narodno pozorište u Novi Sad.

- Mira bi umela da dođe nekad pre predstave i kaže: "Daj mi jednu okolnost." Umela bi da naruči piće kad joj ne ide i da bi se oslobodila treme. Lakše je igrala pod okolnostima, a pila je viski - prisetio se čuveni kafedžija Ateljea.

foto: Zorana Jevtić

Sa osmehom Novica kaže da u vezi s "Radovanom" i Zoranom Radmilovićem neke stvari nisu za novine.

- Zoran jedino nije hteo da idu na gostovanje u Zagreb. Mislio je da neće razumeti taj njegov humor. Milan Caci Mihailović, koji je igrao Jelenčeta nakon Bore Todorovića, te anegdote je odlično zabeležio. Dobro je da je to skupljao. Mnoge on stvari ne zna. Sad kad ste stavili diktafon, ne mogu da se setim. Ipak, Zoran je svaku predstavu odigrao u istim patofnama. Nije dao da se kupe nove. Stalno je dolazio obućar Sajke da to popravlja. Voleo je, kao svi, da popije. Pred predstavu papuča nema nigde, jer ih je negde zaboravio. Kako da kažemo Zoranu da ih nema? Bili su dobri ljudi, pa bi ih sačuvali i igrala bi se predstava. Isto je bilo s lavorom koji on lomi u predstavi. Morali su da ga krpe voskom. Nije dao da se kupi drugi. Bio je sujeveran. Voleo je da igra uvek sa istom rekvizitom - zaključuje Nikić.

