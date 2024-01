PROJEKCIJE FILMOVA "NESVRSTANI" I "FILMSKE GERILE": Druženje publike s Milom Turajlić u Novom Sadu

Dokumentarni diptih "Nesvrstani" i "Filmske gerile" ("Non-Aligned & Ciné-guerrillas" originalni naslovi, op. aut.) biće prikazani u četvrtak u 18 i u 20.30 sati u Kulturnom centru Novog Sada, u organizaciji udruženja Off. Između projekcija biće održan i razgovor sa autorkom.

- "Non-Aligned & Ciné-guerrillas: Scenes from the Labudović Reels" je dokumentarni diptih koji vodi na arhivsko putovanje kroz filmske materijale Stevana Labudovića, snimatelja Filmskih novosti koji je pratio predsednika Tita trideset godina. Kako je istakla autorka i rediteljka Mila Turajlić, rad na filmovima trajao je sedam godina, a u saradnji s Filmskim novostima pronašli su i digitalizovali materijale koji do sada nisu prikazani, a koje je Stevan Labudović snimio na putovanjima mira po Aziji i Africi.

- Prvi film u diptihu posvećen je nastanku Pokreta nesvrstanih i Samitu nesvrstanih održanom u Beogradu 1961. godine, dok je drugi film uzbudljivo putovanje u arhivske materijale koje je Stevan Labudović snimio tokom tri godina alžirskog rata za nezavisnost. Svaki film stoji za sebe kao iskustvo, ali gledanjem oba dobija se mnogo šira slika značaja filmske slike koja se čuva u Filmskim novostima - navodi autorka.

Mila Turajlić (Beograd, 1979) rediteljka je dokumentarnih filmova. Njen prethodni dokumentarni film "Druga strana svega" premijerno je prikazan na festivalu u Torontu 2017. godine, a osvojio je 32 nagrade, uključujući prestižnu nagradu festivala IDFA za najbolji dokumentarni film. Časopis Njujorker je ovo ostvarenje uvrstio u najbolje u 2018. Njen debitantski dokumentarni film "Cinema Komunisto" (2010) premijerno je prikazan na festivalima IDFA i Tribeka, a osvojio je 16 nagrada. Mila Turajlić je 2020. godine pozvana da bude član Američke filmske akademije, koja bira dobitnike Oskara.

