NAGOVORILA ME JE NA FORU: "DVE SU SE TAKO UDALE" Aleksandra Janković o upoznavanju partnera preko Tindera i 2. sezoni "Azbuke"

Serija "Azbuka našeg života" nastala u produkciji Telekoma Srbije i produkcijske kuće "Contrast Studios", rediteljke Jelene Bajić Jočić, vraća se premijerno sa drugom sezonom od 4. januara na kanal Superstar.

Njene junake zatičemo devet meseci nakon dešavanja iz poslednje epizode prethodnog ciklusa. Glavna glumica Aleksandra Janković, u razgovoru za TV Ekran, otkriva da će njena Vesna konačno dobiti priliku da uživa u svojoj slobodi, koja ne dolazi bez cene, kako ona kaže, prilično visoke.

Vesnu smo na kraju prve sezone ostavili na aerodromu s prijateljicama Sunčicom i Lidijom, spremale su se da otputuju za Tajland.

- Naravno, sada nećemo videti kako su se provele na odmoru, jer radnja u novim epizodama počinje s malom pauzom, ali prisustvovaćemo otvaranju novih stranica u Vesninom životu. Ona je, u međuvremenu, oprostila prevaru svom suprugu Urošu, posložila stvari u svom životu i spremila se da uživa u svakom trenutku osvojene slobode.

Kako izgleda Vesnin život posle razvoda?

- Prevazišla je sve turbulencije koje im je donela ta etapa njihovog života. Tokom prve sezone videli smo veoma usamljenu Vesnu. Ono sa čime je sada suočena je to da nečim mora popuniti tu prazninu, jer bi u suprotnom lako mogla da zapadne u apatiju i depresiju. U tome joj pomažu Sunčica i Lidija, na najluđe moguće načine. One joj ne dozvoljavaju da se zatvori u kuću, već je teraju da izlazi, upoznaje ljude, pa čak i da otvori Tinder. To je aplikacija s kojom ona do tada nije imala dodira, ali sada pristaje čak i na to. Pristaje da se uda preko Tindera.

I da li joj je pošlo za rukom?

- Naravno da ne, ali bilo je zanimljivo proživeti to iskustvo iz Vesnine perspektive. Mada sam u jednom trenutku, na nagovor prijateljice, i sama otvorila Tinder na čitavih 10 dana. Sećam se da me je nagovorila na onu najklasičniju foru: "Dve su se tako udale". Meni je pak bilo zanimljivo da bih videla mogu li tako da pronađem ljude s kojima bih se družila, išla na koncerte ili putovanja. Iz tog naivnog pristupa, unela sam svoje prave podatke na profil, nakon čega mi je ta drugarica rekla da nije trebalo da budem tako iskrena, već da sam nešto mogla i da slažem. Kada sam shvatila da se tu većina ljudi prikazuje s lažnim slikama i profilima, ubrzo sam "ugasila" aplikaciju i pomirila se s tim da se, ipak, neću udati preko Tindera. Slično je prošla i Vesna, koja je, zahvaljujući ovom servisu, proživela neverovatna iskustva - od uštogljenog ljubitelja iranskih filmova do bildera opterećenog ishranom i teretanom.

Hoće li u drugoj sezoni ona ipak naći nekoga s kime će uspeti da podeli tu novostečenu slobodu?

- Baš zahvaljujući svim tim promašajima, motivisanim Sunčicinim i Lidijinim pokušajima da je udaju, ona se okreće karijeri i ozbiljnim stvarima koje su je oduvek privlačile. I tada na jednoj izložbi upoznaje muškarca kog igra Radivoje Raša Bukvić i učiniće joj se da je on savršen prema svim njenim standardima. Međutim, iza te naizgled savršene slike krije se triler momenat koji će Vesni, ali i njenim bližnjima u nastavku okrenuti život naglavačke.

