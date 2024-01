NAJBOLJE PESME NIJE SNIMIO! Pile iz grupe Alisa o borbi s bolešću: Šalio sam se da imam posla s mafijom i da su mi odsekli PRST

Rok pevač Miroslav Živanović Pile, frontmen beogradskog sastava Alisa, preminuo je u 65. godini, na Badnji dan, posle duge i teške bolesti, saopštilo je Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije.

Od kolege i svog "brata" se na originalan način oprostio i bubnjar benda Predrag Peđa Cvetković.

- Dragi prijatelji, s velikom tugom vas obaveštavam da je danas preminuo moj prijatelj, brat i lider našeg benda Alisa, Miroslav Živanović Pile. Počivaj u miru, prijatelju moj, sa tvojim anđeoskim glasom, dostojnim nebeskog svoda - oprostio se Cvetković od svog kolege pevača.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Grupa je osnovana u Beogradu 1984. godine. Prvu postavu su činili Živanović (vokal), Cvetković (bubanj), Aleksandar Kićanović (klavijature), Zoran Jančeski (gitara) i Marko Glavan (bas gitara).

Širu popularnost u SFRJ stekli su krajem osamdesetih godina, a iznenada su prestali s radom 1990. godine. Bend se nakratko okupio u periodu od 2001. do 2002. godine kako bi izdao album nazvan baš kao i oni - "Alisa". Nakon toga nastavili su s radom 2017, a naredne godine objavili su video-spot i pesmu "Pijane noći". Poslednji koncert imali su krajem 2022. u Domu omladine. Iza njih je ostalo pet albuma i hitovi "Sanja", "Kesten", "Posle devet godina", "1389" ("Neće Fata sina Bajazita"), "Da li si čula pesmu umornih slavuja?", "Skidam košulju da legnem" i "Boško Buha". U životnoj ispovesti za Kurir Pile je otkrio da je biološku majku poznao tek sam 50 godina.

foto: Privatna Arhiva

- Moj otac Dragoslav je rođen u Pomoravlju, a u potrazi za poslom došao je u Beograd, gde je upoznao moju majku Ivku, koja je rodom iz Hrvatske. Ja sam čovek sa dve majke. Odgajila me je maćeha Vida i bila je divna prema meni, a nije mi prijatno da je zovem maćeha jer me je volela kao svoje dete. Tata i mama su mi veoma stručno objasnili situaciju pitanjima: "Kako bi se ti ponašao kad bi saznao da ti Vida nije rođena majka, već maćeha?" Ja sam se navikao na tu informaciju i vremenom sam počeo da odgovaram: "Ništa, šta bih mogao da radim." Nisu mi rekli sa 16 ili 17, nego su već od pete godine počeli da mi to ponavljaju i da me navikavaju na to saznanje. Deca u pubertetu burnije reaguju na te stvari. Pred smrt mi je mama Vida rekla da bi volela da nađem svoju pravu majku, što sam i uradio u 50. godini - ispričao je muzičar.

foto: Privatna Arhiva

Govorio je i o borbi s opakom bolešću.

- Svoje najbolje pesme još nisam snimio. U jednom trenutku sam upoznao Duška Trifunovića, velikog pesnika, na čije stihove sam uradio nekoliko pesama. To je najvrednije što imam, a ostaje na vremenu da pokaže da li će to biti nova "Sanja". Posao kojim se bavim zahteva da se čovek eksponira, a ja sam živeo tiho. Pre šest godina sam se ozbiljno razboleo i za tri godine sam imao tri operacije. Izgubio sam prst i sad se šalim da sam imao posla s mafijom, pa su mi ga odsekli. Bilo je nezgodno, kad si tri puta pod totalnom anestezijom, na neki način si na pragu smrti. Oporavak traje i dan-danas, osećam se dosta dobro, mogu da pevam i sviram. Ne zna se šta nosi dan, a šta noć. Ostalo je samo da se pomolim bogu za zdravlje i da ljudima prenesem da - kad jednom izgubiš zdravlje, ono se ne vraća - rekao je Pile.

foto: Nemanja Nikolić

Pevač je iza sebe ostavio sina Stefana. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Kurir.rs