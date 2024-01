TEK KAD JE UMRO, SAZNALO SE ŠTA JE RADIO NA KOSOVU TOKOM BOMBARDOVANJA: Đoša je imao veliko srce, a ove stvari o njemu NISTE ZNALI

Na današnji dan 1968. godine u Vlasotincu rođen je Bogoljub Mitić, koji je u domaćoj javnosti ostao upamćen kao legendarni Đoša.

Nezaobilazno lice kada su u pitanju komedije, bio je srpski glumac, humorista i TV voditelj.

Nadimak

Ipak, u svom rodnom Vlasotincu ostao je upamćen kao Boge Miza. Nadimak Đoša ili Bata Đoša dobio je po ulozi Đoše u TV seriji "Porodično blago", kojom je stekao veliku popularnost.

Tokom snimanja te serije rodilo se veliko priajteljstvo između Đoše i glumca Predraga Smiljkovića, koji je tumačio ulogu Tike Špica.

- Đošu ću pamtiti, kao i publika, po ulozi u seriji "Porodično blago". Međutim, on je za mene bio i ostao Bogoljub Mitić. Nama je smetalo što nas zovu po našim likovima Đoši i Tiki Špicu, a ne po pravim imenima. Kad je u Vlasotincu snimao Ljubiša Samardžić, mi ga nismo zvali Šurda, već smo se potrudili da saznamo njegovo pravo ime - govorio je ranije za Kurir Predrag.

Njih dvojica su se čak i okumili, njihovo prijateljstvo je trajalo godinama, a onda su se pojavile spekulacije da su se posvađali i Đoša je otkrio:

- Ne družimo se više, a razgovaramo samo kad se sretnemo u prolazu. A bili smo nerazdvojni 20 godina kad ni kuče nije imalo za koje da nas ujede, a sad ne možemo ni da se gledamo. Ni dan-danas mi nije jasno o čemu se tu radi, ne mogu da budem pametan. Možda je ljubomora posredi, možda sam i ja kriv. Ali ja nisam promenio prijatelje, ostao sam isti kakav sam i bio - rekao je ranije za Blic Đoša.

Karijera

Uloga u Pavićevoj seriji donela mu je prepoznatljivost kod publike, a on je i nakon toga nastavio da se bavi onim što najbolje radi - da uveseljava ljude.

U TV seriji "Agencija za SIS" je pored glavne uloge (Mulja) bio i saradnik na pisanju scenarija, a napisao je scenario i za TV seriju "Smešno ćoše kod Đoše".

Učestvovao je više puta u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato". Pored glumačke karijere, oprobao se i kao voditelj u muzičkim emisijama Grand produkcije i rijaliti šoua Parovi.

Svoju glumačku karijeru započeo je kao upravnik Amaterskog Valter teatra u Vlasotincu, zatim je igrao u Leskovačkom pozorištu i bio stalni član Šabačkog ansambla. Fakultet za pozorišnu organizaciju i menadžment u kulturi, završio je u 44. godini života.

Neponovljivi Đoša

Neponovljivi Đoša, legenda srpske glumačke scene, ostaće upamćen kao rodoljubiv i dobroćudan čovek, uvek vedar i nasmejan.

Posle smrti popularnog glumca Bogoljuba Mitića Đoše, neki od njegovih saradnika ispričali su detalje koje mnogi nisu znali.

Scenarista Siniša Pavić podelio je priču koja još jednom potvrđuje da je Đoša, uz to što je bio sjajan glumac, bio iskren i dobar čovek.

- Kada je bilo bombardovanje on je obukao maskirnu uniformu, pripasao je futrolu. Ne znam da li je imao pištolj ili ne, i otišao je na Kosovo. Isto onako kako je u Drugom svetskom ratu išao Bing Crosbi po frontovskim linijama da bodri vojnike, da ih opušta i diže duh. To su radile velike armije, Crvena armija je imala svoje umetnike koji su išli po linijama. On je to radio sam, u dogovoru sa vojnim komandama.

- Išao je tamo po Kosovu, pričao im anegdote i viceve. Animirao ih prosto. Činio im je taj život na Kosovu lakšim. Takav je bio prosto čovek, spontan i radio je sve iz prvog poteza.

- Nije mu bilo potrebno uputstvo reditelja. Ono što sam mu pisao, to je bilo za taj njegov gabarit, ali on je to odmah odrađivao. Nije bilo potrebe da se koriguje i ponavlja. Bio je samonikli i rođeni glumac - rekao je za Blic Siniša Pavić.

Porodica

Bio je izuzetno vezan za svoje dve ćerke, Olgu i Nataliju, pa je tako, dok je učestvovao u popularnom šou "Tvoje lice zvuči poznato" sve svoje izvedbe posvećivao njima.

One su volele da ga gledaju, a on je tada isticao da su se često smejale njegovim imitacijama, posebno kada je bio obučen u žensko.

Smrt

Bogoljub Mitić Đoša preminuo je 22. juna 2017. u Beogradu, od posledica srčanog udara. Ćerka Natalija pronašla ga je u ranim jutarnjim časovima u krevetu gde nije davao znakove života. Odmah je pozvala majku, a Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.

- Lekari su konstatovali da je smrt nastupila u četiri ujutru i da je uzrok srčani udar jer se sve poklopilo: jučerašnje vreme, prehlada i njegovi kilogrami - ispričao je za naš list njegov najbolji prijatelj Ivica Cvetković.

Sahranjen je u Vlasotincu uz trubače, po njegovoj želji. Sahranili su ga uz zvuke trube "Posmrtni marš", a na sahrani je bilo oko 3.000 ljudi.

