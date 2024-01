POZORIŠNA UMETNOST KROZ OBJEKTIV DRAGANE UDOVIČIĆ: Izložba fotografija u Muzeju primenjene umetnosti, a na jednom i BIKOVIĆ

Novi pogled u svet pozorišne umetnosti publici će pružiti izložba fotografija Dragane Udovičić "Heaven is a place where nothing ever happens", koja će od 16. januara biti dostupna za posetioce u Muzeju primenjene umetnosti u galeriji "Anastas Jovanović".

foto: Dragana Udovičić

Kao svedok vremena u kom su stvarali omiljeni umetnici, na prvoj samostalnoj izložbi ove umetnice posetioci će moći da se na tren podsete i glumačkih veličina koje, nažalost, više nisu s nama.

foto: Dragana Udovičić

- Autorkino dugogodišnje iskustvo u snimanju pozorišne fotografije, tehnička savršenost i jedinstvena poetika omogućili su joj da, pored toga što uspešno stvara reprodukciju pozorišne predstave, podjednako uspešno dočarava i njenu esenciju, njen duh, odnosno samu suštinu emocije koju glumci prenose svojim umećem - istakla je muzejska savetnica dr Angelina Banković. Jedna prostorija galerije u okviru izložbe biće posvećena nedavno preminulom pozorišnom reditelju Jagošu Markoviću, gde će kroz fotografije biti prikazana predstava "Sumrak bogova".

foto: Dragana Udovičić

- To je prva predstava koju sam fotografisala. Prošle su četiri godine od tada, a komad me je osvojio već na prvoj probi. Jagoš je rekao u jednom intervjuu da je odabrao ovu predstavu zbog sumraka ljudskosti i svega božanskog u nama. To je nešto što tačno opisuje ovo vreme i što se, nažalost, pokazalo prethodne godine nemilim događajima u Srbiji - istakla je za Kurir Dragana Udovičić.

foto: Dragana Udovičić

Rođena je 1977. godine u Beogradu. Diplomirala je filmsku i TV kameru na Akademiji umetnosti u Beogradu. Više od 20 godina se profesionalno bavi fotografijom, a radila je više od desetak godina i za Kurir. Izlagala je na nekoliko zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za svoj rad nagrađivana je više puta. Snimila je nekoliko dokumentarnih i igranih filmova.