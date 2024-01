SVI NA OKUPU! BIKOVIĆ VERENICU I SINA IZVEO IZ PORODILIŠTA! Izašli kroz garažu i uputili se ka toplom domu na Dorćolu

Proslavljeni srpski glumac Miloš Biković danas je u popodnevnim satima iz porodilišta izveo verenicu Ivanu Malić i sina Vasilija, koji je na svet došao 9. januara. Glumcu je za 36. rođendan stigao najlepši poklon, budući da će naslednik prvi put stići kući baš na dan rođenja svog oca.

foto: Nenad Kostić

Novopečeni roditelji uputili su se ka zajedničkom domu na Dorćolu, koji su prethodnih nedelja uredili za dolazak naslednika. Međutim, oni su izašli kroz garažu, a kroz glavni ulaz na kom je Miloš viđen dok nosio opremu za bebu.

Kako kaže izvor sa lica mesta, ponosni otac je slikao majku svog sina Vasilija na prozoru... Neko bi rekao da je to romantično poput Romea i Julije, ali sa srećnim krajem.

foto: Nenad Kostić

Glumac je prethodne noći objavio snimak s proslave rođenja sina, na kome se vidi kako go do pojasa, na ramenima prijatelja kiti trubače uz pesmu "Nesanica".

Uz snimak je dodao i emotivan opis.

"Moja braća Cigani mi kažu 'imaš cigansku dušu’ i to mi je jedan od najlepših komplimenata. Volim ih jer je duša danas deficitarna roba. (Ne zna se šta je gore, što je deficitarna ili što se posmatra kao roba). A moji prijatelji, sa mnom u radosti i tuzi, hvala vam za sve. Rođendan nije ni počeo, a ja sam svoje poklone već dobio. Dobio sam NJEGA… Najveći blagoslov od svih", napisao je glumac uz objavu.

Glumac je juče tokom dana posetio svoju izabranicu Ivanu Malić i sina u porodilištu, noseći im poklon, a sa lica nije skidao osmeh dok je prolazio pored fotoreportera koji su ga ispred porodilišta sačekali.

Miloš se trudi da svoju privatnost zadrži za sebe. Ipak, jednom prilikom je na svom Instagram profilu podelio delić stana u Beogradu u kom živi sa Ivanom.

foto: Nenad Kostić

Kako fotografija iz porodičnog doma otkriva, zidove iznad kamina krase ikone, kao i Milošev portret iz filma "Sunčanica", koji mu je otvorio vrata ruskog tržišta.

Biković danas proslavlja 36. rođendan, a ime za naslednika nije odabrano slučajno. Danas se obeležava dan Svetog Vasilija, te se pretpostavlja da je to simbolika imena. Mnogi su mislili da će za prvenca odabrati ime Stefan jer je rođen 9. januara, na Svetog Stefana, ali to ime nije bilo u igri.

1 / 8 Foto: Nenad Kostić

Inače, Vasilije je popularno ime i prevod grčke reči "basileios", što znači carski ili kraljevski, ali označava i biljku bosiljak, kojoj se pripisuju mnoga blagotvorna dejstva.

Proslava do zore

Ovo je glumcu prvo dete, a nedavno je organizovao proslavu koja je trajala do zore, kakav je i običaj u srpskim porodicama. Miloš Biković okupio svoje prijatelje sa klase Miodraga Radonjića, Tamaru Dragičević, Ninu Janković, Jelisavetu Orašanin i mnoge druge.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Porodica je mirna luka

Kako je ranije istakao, ne planira da se odrekne svog načina života, ali da porodica ima prioritet.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo-vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković u emisiji "PopTok", a onda istakao da je njegova verenica njegovo sidro.

foto: Damir Dervišagić

- Za mene Ivana i porodica znači sidro. Usidrenje. To je neka kontrateža svim mojim ludilima. U jednoj rečenici - zaključio je Biković.

Takođe, glumac se osvrnuo i na veliku želju postane roditelj.

- Ja sam ostvario mnogo toga u svom životu, sada je sve ponavljanje jednog istog, to je samoostvarivanje koje nema smisla. Vrtiš se u krug. Kad ne znaš šta ti je, napravi dete – to je stara mudrost. Ovo zvuči dosta jednostavno, ali zapravo jeste jednostavno, ti možeš naći hiljadu ali, a svako ali je samo izgovor. Ne mislim da svako treba da usvoji to, samo ja tako mislim - objasnio je.

