MIRJANA KARANOVIĆ IZAZVALA INTERESOVANJE FILMSKE EVROPE: Projekat "Narodna drama" na Koprodukcionom marketu festivala u Berlinu

Projekat za film "Narodna drama", u režiji Mirjane Karanović i produkciji "This and That Productionsa", izabran je za učešće na 21. izdanju Koprodukcionog marketa prestižnog filmskog festivala u Berlinu.

Ovaj značajan koprodukcioni događaj u svetu biće održan od 17. do 21. februara, a prisustvovaće mu priznati međunarodni producenti, agenti prodaje i predstavnici fondova. Za predstavljanje su odabrana 34 od 318 projekata iz 27 zemalja. Tu priliku su dobili i producenti iz Srbije s filmskim projektom "Narodna drama" renomirane glumice i rediteljke Mirjane Karanović.

foto: Berlinale promo

- Ovo je značajno ne samo za naš projekat nego i za srpsku kinematografiju, koja je prepoznata kao značajna na svetskoj sceni. U Berlinu ćemo imati priliku da filmski projekat "Narodna drama" prezentujemo relevantnim filmskim profesionalcima, koproducentima i distributerima iz celog sveta i ostvarimo značajne filmske kontakte - rekla je producentkinja filma Snežana van Hauvelingen.

Inače, projekat "Narodna drama", baziran na istoimenoj drami Olge Dimitrijević, a prema adaptaciji scenariste Bojana Vuletića, govori o slobodi i ljubavi u konzervativnom i patrijarhalnom društvu. U središtu filma je ljubavna priča između Anke, mlade žene koju je njena porodica primorala da se uda, i Branke, folk pevačice u koju se zaljubljuje. Projekat je do sada dobio podršku Filmskog centra Srbije, francuskog Nacionalnog centra za film i pokretne slike, kao i podršku za razvoj Medija potprograma Kreativne Evrope. Francuski producent je renomirana produkcija "Elzevir films".

foto: Dragan Vildović

- Među višestruko nagrađivanim autorima od ukupno 34 projekta 17 će režirati žene. Filmski autori koji će sigurno izazvati interesovanje su Katerina Gornostaj i Antonio Lukič iz Ukrajine, Andrea Palaoro iz Italije, Mirjana Karanović iz Srbije, kao i kinesko-japanski rediteljski dvojac Huang Ji i Rjudži Ocuka. Ovi projekti odražavaju goruća pitanja današnjice: dom i migracije, roditeljstvo, političke i društvene sukobe. Uz arthaus, selekcija uključuje projekte koji tematski obiluju humorom i toplinom, temama kao što su veštačka inteligencija, klimatske promene, intrige u diplomatskim krugovima ili delikatni porodični sukobi posmatrani iz neobičnih perspektiva. Biće veoma uzbudljivo gledati kako će se ovi filmski projekti preneti na veliko platno - navodi se u saopštenju Berlinala.

foto: Nebojša Babić

Glumica je završila snimanje novog filma "Majka Mara".