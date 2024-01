DA NEMA OGLEDALA I FOTOGRAFIJE, LJUDI NE BI ZNALI KAKO IZGLEDAJU: Glumci kao modeli u objektivu Dragane Udovičić! Izložba u MPU

Prva samostalna izložba fotografija ''Heaven is a place where nothing ever happens" Dragane Udovičić otvorena je u galeriji ''Anastas Jovanović" u Muzeju primenjene umetnosti (MPU) u Beogradu. Naslov je preuzet iz predstave "Božanstvena komedija" Beogradskog dramskog pozorišta. Pored autorke, govorili su reditelj Jug Radivojević, direktorka MPU Biljana Jotić, kao i poznati pozorišni fotograf Vukica Mikača.

foto: Damir Dervišagić

- Izložba je veoma ambiciozna, velika i kvalitetna. Da nema ogledala i fotografije, ljudi ne bi znali kako izgledaju. Saradnja pozorišta i muzeja trebalo bi uvek da postoji za nas fotografe. Dragana, želim ti da u ovome istraješ i pazi da ti se ne polomi to divno ogledalo - poručila je Mikača, koja je svim umetnicima mentor i uzor u pozorišnoj fotografiji.

Upravnik BDP Jug Radivojević prisetio se kako je Dragana došla u BDP.

- Prva predstava koju je fotografisala bila je "Sumrak bogova", što je ujedno i omaž preminulom reditelju Jagošu Markoviću i Milanu Lanetu Gutoviću, koji je tu igrao. Iza nje je više od 20 naslova. Očekuje da ćemo za četiri godine imati neku novu izložbu - poručio je Radivojević.

foto: Damir Dervišagić

On je otkrio da je Udovičićeva sve vreme radila veoma tiho i nenametljivo, polako, prisustvovala je probama i premijerama.

- Sve to ume da bude teško za fotografa. Glumci su nekada nervozni na probama kada ih neko slika, a Dragana je bila prisutna i tokom procesa spremanja predstava. Onda to ume biti nezgodno, na probama smetate glumcima, na izvođenju predstava smetate publici. Često se iznenadimo da je uopšte prisutna - otkrio je upravnik.

1 / 6 Foto: Damir Dervišagić

Dragana Udovičić je rođena je 1977. godine u Beogradu. Diplomirala je filmsku i TV kameru na Akademiji umetnosti u Beogradu. Više od 20 godina se profesionalno bavi fotografijom, a radila je više od desetak godina i za Kurir. Izlagala je na nekoliko zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za svoj rad nagrađivana je više puta. Snimila je nekoliko dokumentarnih i igranih filmova.

Od glumaca BDP otvaranju su prisustvovali Vesna Čipčić, Milica i Ivan Zarić, Milan Zarić, Tamara Aleksić, Mina Nenadović, Vukašin Jovanović i drugi.