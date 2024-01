NAUČILA SAM GDE KAO MAJKA NEĆU GREŠITI Isidora Simijonović: Azbuka 2 je posvećena samootkrivanju i to je njena NAJSNAŽNIJA PORUKA

Nove epizode serije "Azbuka našeg života", nastale u produkciji Telekoma Srbija i "Kontrast studiosa" - koje smo premijerno imali priliku da pogledamo na kanalu Superstar, a uskoro nas očekuju i na TV Prva - nastavile su misiju prvog ciklusa i ponovo pokrenule neka važna pitanja u kojima se svi možemo pronaći. Posle svih glavobolja zbog propalog braka i Pandorine kutije zvane razvod, u nastavku su se pokrenula pitanja zlostavljanja u vezi, ali i izazovi koje nosi roditeljstvo i postporođajna depresija.

foto: Contrast Studios

Uroš i njegova mlada partnerka Ana s bebom su dobili i čitav paket problema. Uroš je još jednom na test morao da stavi svoju muškost, a Ana prvi put doživljava teret majčinstva. U razgovoru s glumicom Isidorom Simijonović, koja tumači lik Ane, a koja se u privatnom životu još nije susrela s majčinstvom, razgovaramo o najvećim izazovima druge sezone.

Da li vam je bilo teško da razumete ženu koja se tek porodila?

- Upravo zbog toga što do sada to iskustvo nisam imala u svom životu ova uloga mi je i bila posebna. Uvek je dodatni izazov za glumca da dočara nešto sa čime se privatno nikad nije susreo. Uživala sam u otkrivanju te Anine nove stvarnosti. Veoma je važno čitav taj period kroz koji žene prolaze nakon što se porode prikazati i sa one strane koju ne vidimo često. Dočarati težinu usamljenosti s kojom se one susreću u periodu kada mnogi misle da su najsrećnije na svetu.

foto: Contrast Studios

Šta je to što ste kao buduća majka naučili iz ove role i situacije u kojoj se Ana našla u drugoj sezoni?

- Ono u čemu neću grešiti kad se budem ostvarila kao majka, a što sam naučila zahvaljujući ovoj ulozi jeste to da me neće biti sramota toga što možda nešto ne znam. Čini mi se da je to najveći problem s kojim se suočavaju sve mlade majke. To što sebi zadaju prevelika očekivanja i ciljeve, i što je u našem društvu nekako postalo sramota ne ispuniti ta očekivanja i reći da nešto ne znaš.

Anu smo u prvom delu serije upoznali kao nekoga kome život počiva na organizaciji i planovima. Kako se sada bori sa time što se sve odvija bez ikakvog plana?

- To je takođe jedan veliki test ličnosti za nju. Čini mi se da se u početku nalazi u stanju šoka, jer joj se prvi put događa nešto što ne može da kontroliše. To dodatno pojačava taj osećaj usamljenosti i izolovanosti, jer je ona svoj život do sada kreirala oko svog posla, a sada je odjednom na tom polju potpuno nemoćna. Međutim, čini mi se da ono što proživljava na nju deluje na neki način lekovito, jer uspostavlja bolji odnos sa sobom. Dodatno, prolazi i kroz izazove s Vesnom. Obe shvataju da ono što se dogodilo ne mora nužno da ih stavi na neprijateljske strane. Baš kao što je to slučaj i sa Uroševom i Vesninom ćerkom Martom. Čini mi se da je ova druga sezona posvećena samootkrivanju i da je to najsnažnija poruka.

Koji je bio najveći izazov s kojim ste se susreli?

- Definitivno to što sam za partnera tokom većeg dela serije imala bebu. Bio je ovo prvi put da sam tako mnogo vremena provela uz bebu, ali zahvalna sam na tome jer sam otkrila neki novi deo sebe.

foto: Nikola Anđić

Ko je bio bolji roditelj na setu - vi ili Jadran? Odnosno, kod koga je beba manje plakala?

- Jadran se odlično snašao u toj ulozi, ali ako ćemo iskreno, beba je stvarno bila mirnija kod mene (smeh). Šalu na stranu, pravi razlog za to je bio samo u tome što sam više vremena provela s detetom, budući da smo imali više zajedničkih scena, pa se mališan više navikao na mene nego na Jadrana. Ali u profesionalnom pogledu bilo je ovo novo iskustvo za mene, jer se doslovno ceo set ravnao s bebinim ritmom života. Snimali smo kad je bio budan, a kad je spavao, na setu je morala da bude potpuna tišina (smeh).

Kurir.rs/ TV Ekran