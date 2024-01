MAZAO SE IZMETOM I ŽENI SVOG ŽIVOTA PLAĆAO MUŠKE PROSTITUTKE: Bio je genije, sa suprugom nikad NIJE SPAVAO, a razlog je BIZARAN

Gala - fatalna žena u umetničkim krugovima, inspiracija mnogim umetnicima, životna pratilja i muza Salvadora Dalija, koji je preminuo na današnji dan pre 35 godina. Nakon njene smrti najekscentričniji umetnik kog je svet ikad video, izgubio je želju za životom i upao u duboku depresiju.

Ruskinja Elena Ivanova Daikonova Gala bila je žena u kojoj je Salvador Dali ceo život video nepresušnu inspiraciju.

foto: Profimedia

- Čim sam je video, osetio sam da je ona moj prijatelj. Na naš prvi sastanak otišao sam namazan kozjim izmetom, imajući na umu da će, ako me takvog primi kod sebe, to značiti da ćemo dugo biti zajedno. Iako sam strašno smrdeo na stajsko đubrivo, njoj to nije bilo bitno - prepričavao je Dali.

Gala je bila ključni element njegovog uspeha. Upoznali su se kada je on imao 26 godina. Ona je bila deset godina starija. Prepoznala je njegov veliki talenat i osetila umetničku dušu, a zatim odlučila da mora da učini sve kako bi on ostvario potpuni potencijal.

foto: Profimedija

Kada su se venčali, Dali je bio samo još jedan siromašan i nepoznati umetnik. Slikao je i crtao gde god i na čemu god bi stigao. Njegova umetnost je u to vreme bila potpuni haos. Tek kad se pojavila Gala, u njegovom životu nastupila je disciplina i stremljenje ka stvarnom slikarstvu.

Bila je njegova vodilja i oslonac, a Dali je govorio da je ona njegova kraljica. Ona je vodila računa o njihovom životu i njegovoj karijeri. On je imao samo zadatak da se bavi svojom umetnošću.

foto: Profimedia

Dali je zapravo bio totalno nesposoban da živi u realnom svetu. Novac, ugovori, plaćanja, računi - ni u čemu se nije snalazio. O tome je brinula Gala. Jednom taksisti je platio 100 dolara iako je račun bio tek 10 dolara.

Dali, prema tvrdnjama njihovih bliskih prijatelja, nikada nije konzumirao brak u pravom smislu te reči, već je svojoj muzi plaćao muške prostitutke kako bi je seksualno zadovoljavali.

foto: Profimedia

- Naša veza nije bila seksualna jer je takav odnos rezervisan za bića niže rase koji se zadovoljavaju malim stvarima - prokomentarisao je jednom prilikom svoj seksualni život.

- Najsrećniji sam dok sam sa svojom Galom i kada masturbiram. To su dve stvari zbog kojih je ovaj ogavan svet ipak divan. Ona je prepametna i potpuno me razume. Koža joj nije zategnuta, starija je od mene 10 godina, ponekad mi je ružna, ali ipak je volim. Ona je jedino biće koje je doseglo vid života čija se slika može uporediti sa smirenim savršenstvima renesanse. To je Gala, moja žena, koju sam nekim čudom imao sreće da izaberem - pričao je o svojoj voljenoj supruzi kojoj se divio.

foto: Profimedia

Gala je do kraja života, a proveli su zajedno 50 godina, ostala centar njegovog sveta i do njene smrti se nisu nijednom razdvojili. Kada je umrla, Dali je izgubio želju za životom i upao u duboku depresiju. Njena smrt potpuno ga je dotukla. Prestao je da pije vodu sve dok nije dehidrirao i završio u bolnici. Želeo je da se sretne sa njom, pa makar to bilo i prilikom halucinacija. Živeo je još nekoliko godina u depresiji i preminuo u 84. godini.

(Kurir.rs/ 24sata.hr/ L. S)

