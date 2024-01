"TRAJE 18 SATI, MIRIS JE UŽASAN, A BESPLATNO JE" Džulija Roberts o tajni mladolikog izgleda: Glumica na ovo ima DVA ODGOVORA

Džulija Roberts, dobitnica Oskara za najbolju glavnu glumicu u filmu "Erin Brokovič", prepoznatljiva je po svom širokom osmehu. S godinama je razvila i jedinstveni stil koji prkosi trendovima. U intervjuu koji je nedavno dala za magazin "Vog", navela je da sebe vidi kao prirodnu, pristupačnu osobu, a ne kao veliku zvezdu. Ipak, mnoge fascinira njen mladoliki izgled u 56-oj, a na pitanje o tome kako ga postiže, Džulija je odgovorila:

- Kiseljenje u tegli. Stavljam glavu svake druge subote na 18 sati u teglu. To čini čuda, ali miris je užasan.

Šalu na stranu, Džulija ističe da je ključ njenog izgleda isključivo u ljudima i iskustvima koji ulepšavaju njen život.

- Dobri geni, ispunjen život i, mada to obično govorim kao šalu, verujem u ljubav dobrog čoveka. Verujem da me moj muž voli i brine se o meni, što me čini veoma, veoma srećnom. Kada vidite nekoga ko je srećan, nije važno koliko godina ima.

Prisetila se i jedne rečenice koju je davno čula, još dok je bila izuzetno mlada i nije imala nijednu boru: "Živiš život sa svojim licem do 50. godine, a onda nosiš svoj život na licu", rekla je glumica, a smatra da je za njenu popularnost i privlačnost, između ostalog, važno to što odaje utisak pristupačnosti.

"Ako me neko vidi u prodavnici i pita me 'Zašto si se tako ošišala?', to nije iz nepristojnosti, već prosto ljudi imaju osećaj da me dobro poznaju, da sam neko ko svake nedelje sedi iza njih u crkvi", objasnila je Džulija, koja je mnoge iznenadila promenom frizure.

"To je ono kada imate osećaj da razumete nekoga, iako ga ne poznajete. Pretpostavljam da u većini uloga relativno ličim na sebe", dodala je glumica i prisetila se uloge u filmu "Noting Hil" koja joj je bila izuzetno zahtevna. Kako kaže, mrzela je da se oblači kao filmska zvezda koju je igrala, pa je u jednoj čuvenoj sceni čak insistirala da nosi sopstvenu odeću: "Bile su to moje papuče, moja slatka, mala, plava somotna suknja, majica i jedan kardigan".

U intervjuuu, Džulija Robert se takođe osvrnula i na svoju odluku o tome da se na televizijskom ekranu ne pojavljuje gola:

"Ne želim da kritikujem tuđe izbore, ali je moj da se ne skidam na filmu. Zapravo, biram da ne uradim nešto, za razliku od izbora da uradim nešto", objasnila je Džulija.

Između ostalog, navela je da pomalo žali zbog toga što nije išla na fakultet, ali da to prosto nije bilo ostvarivo zbog finansijske situacije njene porodice.

