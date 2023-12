SLAVNOJ GLUMICI POSTAVILI NEPRIJATNO PITANJE: Mnoge poznate ličnosti NE BI ODGOVORILE ni za živu glavu, a ona kao iz topa!

Glumica Džulija Roberts gostovala je u emisiji "Watch What Happens Live", koju vodi Endi Koen. Tokom igre pod nazivom "Plead the Fifth", u emisiji je odgovarala na niz pitanja. U toj igri zvezde odgovaraju na tri brza pitanja voditelja.

Jedno od pitanja je bilo da rangira svoja tri najveća filma: Notting Hill, My Best Friend's Wedding i Pretty Woman. Džulija na to pitanje nije htela da odgovori, a Koen je komentarisao: "Svi su tako dobri."

Pitao ju je i koja joj je najmanje omiljena osoba u rijalitiju "Real Housewives" u istoriji te emisije. Ona je odgovorila Džen Šah koja, inače, trenutno služi zatvorsku kaznu.

"To samo kažem zato što je ona u zatvoru, a ja se osećam sigurno", objasnila je glumica.

Keon je zatim pitao koja je najteža droga koju je ikad probala. Iako većina poznatih na ovo ne bi odgovorila, Roberts je rekla: "Pečurke."

"Da, bilo je lepo, neću da lažem. Deco, ne pokušavajte to kod kuće", dodala je.

Džulija Roberts je zvezda je filma "Leave the World Behind" koji je stigao na Netfliks. Uz nju glume i Itan Houk, Maheršala Ali, Kevin Bejkon i Myha'la Herold.

